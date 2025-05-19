Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hoàng Mai ...và 7 địa điểm khác, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady)
Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những cộng tác viên bán hàng.
Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.
Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử.
Lập báo cáo công việc theo yêu cầu
Nơi làm việc: Tất cả các cửa hàng của công ty tại chi nhánh Hà Nội
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành
Không cần kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo
Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.
Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.
Không có hình xăm trên người
Có bằng lái xe máy
Thời gian thử việc: 1 tháng.
Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì
CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:
Tăng lương hằng năm.
Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật
Thưởng: 2 lần/năm.
Thưởng thâm niên
Tham quan nghỉ mát hằng năm.
Nghỉ phép năm theo luật lao động
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Bảo hiểm tai nạn 24h
Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.
ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:
Thời gian làm việc: Sáng 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng).
Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN
