Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàng Mai ...và 7 địa điểm khác, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady)

Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những cộng tác viên bán hàng.

Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.

Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử.

Lập báo cáo công việc theo yêu cầu

Nơi làm việc: Tất cả các cửa hàng của công ty tại chi nhánh Hà Nội

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành

Không cần kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo

Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.

Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.

Không có hình xăm trên người

Có bằng lái xe máy

Thời gian thử việc: 1 tháng.

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI:

Tăng lương hằng năm.

Tham gia BHXH theo quy định của pháp luật

Thưởng: 2 lần/năm.

Thưởng thâm niên

Tham quan nghỉ mát hằng năm.

Nghỉ phép năm theo luật lao động

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Bảo hiểm tai nạn 24h

Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, đúng qui định pháp luật.

ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC:

Thời gian làm việc: Sáng 08:00 - 17:30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng).

Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin