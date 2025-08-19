Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hỗ trợ kinh doanh Tại Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV
- Hà Nội: Tầng 15, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã, Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ Tổng Đại Lý, điều phối việc xuất hóa đơn và giao hàng với bộ phận kế toán và logistics
Cập nhật báo cáo tồn kho, báo cáo bán hàng theo yêu cầu
Hỗ trợ tính toán, đối soát và thanh toán công nợ giữa công ty và Tổng Đại lý/Đại lý bán lẻ
Gửi công văn, hợp đồng cho Tổng Đại lý/Đại lý bán lẻ
Thực hiện việc tạo/khóa code Tổng Đại lý/Đại lý bán lẻ, cập nhật phân vùng trên các hệ thống nội bộ.
2. Hỗ trợ đội ngũ bán hàng
Hỗ trợ tổng hợp và tính toán công tác phí và các khoản chi phí khác cho đội ngũ thương mại
3. Các hoạt động hỗ trợ khác theo yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, cẩn thận, có tư duy logic
Ưu tiên ứng viên có thể làm full time
Tiếng Anh tốt là một lợi thế
Tại Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu thực tập nếu ứng viên có nhu cầu
Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, quy chuẩn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI