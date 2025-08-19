Tuyển Hỗ trợ kinh doanh Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 15, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã, Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hỗ trợ kinh doanh

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ Tổng Đại Lý, điều phối việc xuất hóa đơn và giao hàng với bộ phận kế toán và logistics

Cập nhật báo cáo tồn kho, báo cáo bán hàng theo yêu cầu

Hỗ trợ tính toán, đối soát và thanh toán công nợ giữa công ty và Tổng Đại lý/Đại lý bán lẻ

Gửi công văn, hợp đồng cho Tổng Đại lý/Đại lý bán lẻ

Thực hiện việc tạo/khóa code Tổng Đại lý/Đại lý bán lẻ, cập nhật phân vùng trên các hệ thống nội bộ.

2. Hỗ trợ đội ngũ bán hàng

Hỗ trợ tổng hợp và tính toán công tác phí và các khoản chi phí khác cho đội ngũ thương mại

3. Các hoạt động hỗ trợ khác theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 3, 4 chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh….

Chăm chỉ, cẩn thận, có tư duy logic

Ưu tiên ứng viên có thể làm full time

Tiếng Anh tốt là một lợi thế

Tại Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ thực tập và trợ cấp ăn trưa, gửi xe theo quy định của công ty

Hỗ trợ dấu thực tập nếu ứng viên có nhu cầu

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, quy chuẩn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam VSTV

