Tuyển Video Editor Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Video Editor

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành Thiết Kế/Dựng phim/Marketing/Truyền Thông.
• Ưu tiên các bạn đam mê quay chụp nghệ thuật, du lịch,...
• Đã có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm về quay dựng phim
• Có kiến thức tốt về hình ảnh, hiệu ứng và âm thanh.
• Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa video và âm thanh: Adobe Premier, Audittion
• Biết sử dụng máy quay, set up thiết bị đạo cụ, nhân vật trong sản xuất video: đèn, phông xanh...
• Linh hoạt, nhanh nhẹn chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thưởng hấp dẫn: 10.000.000 – 15.000.000đ/tháng + thưởng, thỏa thuận theo năng lực, xứng đáng với năng lực và đóng góp.
• Được phụ cấp 100% trang thiết bị phục vụ công việc: máy tính, điện thoại, sim thẻ trong quá trình làm việc.
• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết, nghỉ phép, lương thưởng tháng thứ 13, thưởng lễ 30/4, 2/9, review lương định kì…)
• Được tham gia đào tạo dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ và kĩ năng mềm bản thân.
• Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp, cơ hội thăng tiến cao, cơ hội để trau dồi và nâng cao khả năng tiếng anh.
• Cơ hội giao lưu, học tập với các đơn vị truyền thông báo chí, đài truyền hình, các đối tác lớn trong lĩnh vực giáo dục
• Cơ hội làm việc trong đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tiếng anh thế hệ mới áp dụng công nghệ hiện đại, đơn vị đầu tiên và duy nhất hợp tác cùng VTV7 làm nên gameshow tiếng anh cho trẻ em.
• Cơ hội sử dụng trọn bộ sản phẩm của Công ty khi làm việc tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, Số 40 Hàm Nghi, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

