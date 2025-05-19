Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÀ SÁNG TẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên ý tưởng concept, 2D, lên bản vẽ phối cảnh thiết kế 3D, triển khai bản vẽ kỹ thuật.

Thiết kế phương án kiến trúc cho các công trình dân dụng, phương án kiến trúc nội thất.

Hiểu về cấu tạo liên kết, khả năng ứng dụng các vật liệu trong bản vẽ.

Theo dõi, giám sát các hạng mục từ thiết kế, sản xuất, thi công lắp đặt để bàn giao cho khách hàng;

Phối hợp làm việc với các bộ phận kỹ thuật, đơn vị thi công sản xuất, nhà cung cấp về chất liệu, màu sắc;

Báo cáo tiến độ công việc và các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp;

Có kiến thức và hiểu biết về luật xây dựng, nắm rõ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, Thông tư, Nghị định trong lĩnh vực xây dựng; Chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc

Khảo sát, đo đạc hiện trạng mặt bằng cần thiết kế

Có thể làm việc trực tiếp với khách hàng, nắm bắt được yêu cầu , tư vấn chuyên môn lên ý tưởng, vật liệu, bố trí công năng sản phẩm....;

Có khả năng bảo vệ ý tưởng trước khách hàng về hình ảnh & công năng sử sụng sản phẩm; mình thiết kế hoặc điều chỉnh lại sao cho phù hợp;

Có thể làm chuyên thiết kế 3D, thiết kế 2D hoặc phụ trách thiết kế cả 3D,2D, tùy theo năng lực

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng/phó phòng, Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến thiết kế, kiến trúc, xây dựng

Thành thạo Autocad, Sketchup, hoặc 3Ds Max, Photoshop, Ai, Indesign, Power point

Ưu tiên Nam

Có tư duy sáng tạo kiến trúc, quan niệm thẩm mỹ tốt

Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc

Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, trách nhiệm trong công việc

Kinh nghiệm: 1 - 2 năm trở lên

Note: Đề nghị ứng viên gửi kèm 1 bộ hồ sơ về các thiết kế đã thực hiện/tham gia để đánh giá năng lực.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÀ SÁNG TẠO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Bao gồm lương cứng 10 - 15tr + Hoa hồng dự án. Tổng thu nhập lên đến 30 triệu tùy theo năng lực, kinh nghiệm ứng viên.

Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng Tết theo tình hình kinh doanh của công ty

Có cơ hội thăng tiến và cải thiện thu nhập theo năng lực chuyên môn;

Tham gia BHXH

Thời gian làm việc: thứ Hai – sáng thứ Bảy (8h00-18h00, nghỉ trưa 1,15h); nghỉ cố định Chủ nhật.

Các chế độ đãi ngộ khác.

Làm việc tại Vinhomes Smart City

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NHÀ SÁNG TẠO

