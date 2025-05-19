Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây Dựng Chất Uy làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây Dựng Chất Uy làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây Dựng Chất Uy
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây Dựng Chất Uy

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây Dựng Chất Uy

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 76/29 Khương Hạ, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

● Chủ trì thiết kế
● Tư vấn và triển khai hợp đồng thiết kế, hợp đồng thi công đến khi bàn giao dự án.
● Hỗ trợ sale kí Hợp đồng thiết kế, Dự toán thi công.
● Lập kế hoạch triển khai hồ sơ thiết kế. Giao việc, điều phối, phân công nhiệm vụ cho nhân viên thiết kế kiến trúc, nội thất, kết cấu và điện nước
● Chủ trì phương án, ý tưởng thiết kế, định hướng công năng mặt bằng, phối cảnh 3D. Phối hợp đốc thúc các bộ phận liên quan thực hiện dự án theo tiến độ.
● Thuyết trình/ thuyết minh bảo vệ thiết kế dự án với CĐT
● Giải quyết phát sinh, thắc mắc, khiếu nại của khách hàng, đối tác.
● Tìm kiếm, tuyển dụng, đánh giá và kiểm soát đối tác và cộng tác viên.
● Phối hợp với phòng thi công CSKH ký HĐTK và HĐTC
● Tham mưu cho ban lãnh đạo trong việc lựa chọn mẫu mã sản phẩm, toàn bộ các vấn đề liên quan thiết kế, hướng đến mục tiêu và bắt kịp xu hướng phát triển thiết kế theo yêu cầu đề ra.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Bằng cấp: Chuyên ngành xây dựng
● Chính trực; Trách nhiệm.
● Nhiều kinh nghiệm lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng dân dụng, penhouse, biệt thự
● Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm trung cấp.
● Kĩ năng quản lý dự án, bao gồm: khả năng lập kế hoạch; thực hiện.
● Kĩ năng giao tiếp xuất sắc để làm việc hiệu quả với khách hàng, đội ngũ, đối tác và nhà cung cấp.
● Kĩ năng thuyết trình.
● Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề: xác định vấn đề; đề xuất giải pháp; ra quyết định.
● Có sự hiểu biết về phong thủy
● Thành thạo: Phần mềm thiết kế chuyên dụng.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây Dựng Chất Uy Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập: 20 – 30 triệu (Lương cơ bản + sản lượng)
● Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
● Thu nhập tăng theo thời gian, năng lực và doanh thu.
● Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây Dựng Chất Uy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây Dựng Chất Uy

Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây Dựng Chất Uy

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: SỐ NHÀ 76 NGÕ 29 KHƯƠNG HẠ-KHƯƠNG ĐÌNH-THANH XUÂN-HÀ NỘI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

