Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: Khu CN Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý và điều hành công việc hàng ngày.

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, công tác của Giám đốc.

Tham gia họp cùng Giám đốc, ghi chép biên bản, theo dõi và nhắc nhở tiến độ công việc được giao cho các bộ phận.

Chuẩn bị tài liệu, hồ sơ, báo cáo phục vụ công việc của Giám đốc.

Thay mặt Giám đốc giao tiếp, làm việc với đối tác, khách hàng trong phạm vi cho phép.

Quản lý và xử lý các thông tin, văn bản đến và đi của Giám đốc.

Hỗ trợ công tác tổ chức sự kiện, họp nội bộ hoặc gặp gỡ khách hàng khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: 25 – 30 (ưu tiên có kinh nghiệm làm trợ lý hoặc thư ký)

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ, Kinh tế, Hành chính văn phòng…

Tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, cẩn thận và tinh tế.

Khả năng giao tiếp tốt, khéo léo trong xử lý tình huống.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và kỹ năng tổ chức công việc.

Ứng viên phải có khả năng giao tiếp tiếng Anh (Toeic 650 trở lên) hoặc Tiếng Trung (HSK5 trở lên) nghe nói đọc viết tốt .

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định Nhà nước

Cơ hội đào tạo, phát triển chuyên môn và thăng tiến rõ ràng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động

Hỗ trợ laptop/máy móc làm việc, phụ cấp (nếu có)

Được làm việc với đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm và có tâm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI THUYÊN NGUYÊN

