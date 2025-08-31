Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Vega City làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Bãi Tiên, Đường Đệ, Vĩnh Hòa, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Tiếp nhận chứng từ thanh toán/tạm ứng từ các phòng/ban, các chi nhánh và đơn vị thành viên kiểm tra tính hợp lý của bộ chứng từ. Hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở KS làm theo đúng quy định về thanh toán, tạm ứng của Công ty;

- Rà soát, kiểm tra trên bộ hồ sơ thanh toán hợp lý, hợp lệ trước khi trình các LĐ khối & khách sạn và Ban Tổng giám đốc phê duyệt;

- Kiểm tra báo cáo thuế GTGT của chi nhánh, kiểm tra báo cáo tài chính của chi nhánh, kiểm tra báo cáo doanh thu, chi phí, tách riêng báo cáo doanh thu theo dòng sản phẩm;

- Hạch toán, phân bổ theo dõi các chi phí liên quan đến công nợ nội bộ và các chi phí liên quan đến hoạt động vận hành khách sạn tại công ty mẹ. Tính toán các chi phí để thanh toán cho đơn vị vận hành;

- Quản lý công nợ phải thu, phải trả của nhà cung cấp, đôn đốc nhắc Chi nhánh và các đơn vị vận hành;

- Kiểm tra, rà soát Hợp đồng, Phụ lục Hợp đồng, Hồ sơ nghiệm thu thanh toán, Thanh lý Hợp đồng của các đơn vị vận hành;

- Kiểm tra và hạch toán toàn bộ chi các nghiệp vụ của chi nhánh lên hệ thống kế toán của công ty;

- Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến phần hành Hàng tồn kho, vật tư tiêu hao, phân bổ khấu hao... của khách sạn tham gia kiểm kê khi cần;

- Kiểm soát, kiểm tra các đơn vị vận hành thực hiện ngân sách, P&L định kỳ;

- Lập các BCQT. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành liên quan đến Kiểm toán/ Tài chính / Kế toán;

- Có trên 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại các Công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch khách sạn hoặc kinh doanh BĐS lớn hoặc Công ty có quy mô tương đương;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chỉ & trung thực;

- Có kiến thức & hiểu biết về kế toán, tài chính, thuế trong lĩnh vực Nhà hàng Khách sạn hoặc Bất động sản;

- Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh trong công việc;

- Có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Vega City Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ Công cụ làm việc 100%;

- Được làm trong môi trường năng động;

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật;

- Thưởng tháng 13;

- Thưởng các ngày nghỉ lễ tết;

- Thưởng doanh thu;

- Các chế độ khác trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vega City

