Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu sản phẩm mới, xây dựng hoàn thiện công thức sản phẩm phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường

Nghiên cứu đối thủ, đưa ra đánh giá cải tiến với sản phẩm của công ty

Đánh giá, phân tích ưu- nhược điểm (USP) của sản phẩm để có phương án sản phẩm đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

Thử nghiệm theo kế hoạch, đánh giá, cải tiến để đạt kết quả mong muốn.

Kết hợp với bộ phận Sale và Marketing truyền thông đưa sản phẩm ra thị trường

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, độ tuổi từ 1980-1998

Tốt nghiệp ĐH trở lên ngành Dược, y sinh, y tế, kỹ thuật hóa học

Ưu tiên các ứng viên có khả năng đọc hiểu Tiếng Anh.

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ưu tiên trong lĩnh vực sữa/ TPCN

Tư duy nhanh nhẹn, đo lường và hiệu quả - hiệu suất

Am hiểu và cập nhật các nền tảng mạng

Đọc được các thành phần các sản phẩm dược.

Chủ động trong công việc, chịu khó hoc hỏi, cầu tiến và có tinh thần không ngại khó.

Khả năng nghiên cứu chuyên sâu và theo kịp các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực dược, sữa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Lương cơ bản: 10.000.000-15.000.000VND/tháng (offer theo năng lực có thể hơn)

Thu nhập: 12.000.000-18.000.000 VNĐ/tháng

Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng

Thưởng tháng lương thứ 13,14,15

Review tăng lương cố định 2 lần/năm

Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)

Về môi trường và con người:

Các hoạt động kết nối (picnic, sinh nhật, workshop...) ngày yêu thương siêu thú vị định kỳ hàng tháng

Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party..

Các CLB cầu lông, chạy bộ, đạp xe tự do (Không bắt buộc)

Văn phòng tiện ích: Ghế Massage, tủ lạnh, tủ sách, thảm nghỉ trưa, tủ nước & đồ ăn nhẹ free đầy đủ

Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN)

Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.

BGD lắng nghe và trân trọng đóng góp của nhân sự.

Địa điểm làm việc: Tầng 3, Sảnh A, Tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, HN

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 tới thứ 7 (8h00-17h30), thứ 7 không chấm công, làm việc linh hoạt, được về sớm, tính lương full ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

