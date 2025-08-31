Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP
Ngày đăng tuyển: 31/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Nhân viên R&D

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên R&D Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên R&D Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu sản phẩm mới, xây dựng hoàn thiện công thức sản phẩm phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường
Nghiên cứu đối thủ, đưa ra đánh giá cải tiến với sản phẩm của công ty
Đánh giá, phân tích ưu- nhược điểm (USP) của sản phẩm để có phương án sản phẩm đáp ứng được nhu cầu khách hàng.
Thử nghiệm theo kế hoạch, đánh giá, cải tiến để đạt kết quả mong muốn.
Kết hợp với bộ phận Sale và Marketing truyền thông đưa sản phẩm ra thị trường
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, độ tuổi từ 1980-1998
Tốt nghiệp ĐH trở lên ngành Dược, y sinh, y tế, kỹ thuật hóa học
Ưu tiên các ứng viên có khả năng đọc hiểu Tiếng Anh.
Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ưu tiên trong lĩnh vực sữa/ TPCN
Tư duy nhanh nhẹn, đo lường và hiệu quả - hiệu suất
Am hiểu và cập nhật các nền tảng mạng
Đọc được các thành phần các sản phẩm dược.
Chủ động trong công việc, chịu khó hoc hỏi, cầu tiến và có tinh thần không ngại khó.
Khả năng nghiên cứu chuyên sâu và theo kịp các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực dược, sữa

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Lương cơ bản: 10.000.000-15.000.000VND/tháng (offer theo năng lực có thể hơn)
Thu nhập: 12.000.000-18.000.000 VNĐ/tháng
Phụ cấp cơm trưa 30.000 VNĐ/ngày, gửi xe 150.000 VNĐ/tháng
30.000
150.000
Thưởng tháng lương thứ 13,14,15
Review tăng lương cố định 2 lần/năm
Các dịp lễ tết, kỷ niệm đều có thưởng (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9...)
Về môi trường và con người:
Các hoạt động kết nối (picnic, sinh nhật, workshop...) ngày yêu thương siêu thú vị định kỳ hàng tháng
Du lịch, team building, tôn vinh, Year End party..
Các CLB cầu lông, chạy bộ, đạp xe tự do (Không bắt buộc)
Văn phòng tiện ích: Ghế Massage, tủ lạnh, tủ sách, thảm nghỉ trưa, tủ nước & đồ ăn nhẹ free đầy đủ
Chính sách mua hàng nội bộ với chiết khấu ưu đãi (Mẹ & bé, Sữa, TPCN)
Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, năng lượng tích cực và cầu thị.
BGD lắng nghe và trân trọng đóng góp của nhân sự.
Địa điểm làm việc: Tầng 3, Sảnh A, Tòa nhà Tây Hà, số 19 Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, HN
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 tới thứ 7 (8h00-17h30), thứ 7 không chấm công, làm việc linh hoạt, được về sớm, tính lương full ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CTCT GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

