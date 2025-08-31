Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số C001 Căn hộ THUẬN VIỆT, 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Thi công lắp đặt hệ thống điện nước theo yêu cầu của chỉ huy trưởng và giám sát công trình
Đảm bảo tuân thủ bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động
Báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Trung cấp nghề – Chuyên ngành cơ khí, điện - nước
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Có kiến thức cơ bản về cơ khí, điện, và hệ thống cấp thoát nước, am hiểu về các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật
Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đo kiểm trong quá trình thi công và bảo trì hệ thống MEP.
Kỹ năng xử lý tình huống, công việc hiệu quả.
Có kỹ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp và tương tác công việc
Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt, tinh thần trách nhiệm cao
Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, sẵn sàng làm việc tăng ca và đi công tác khi có yêu cầu.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
Có kiến thức cơ bản về cơ khí, điện, và hệ thống cấp thoát nước, am hiểu về các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật
Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đo kiểm trong quá trình thi công và bảo trì hệ thống MEP.
Kỹ năng xử lý tình huống, công việc hiệu quả.
Có kỹ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp và tương tác công việc
Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt, tinh thần trách nhiệm cao
Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, sẵn sàng làm việc tăng ca và đi công tác khi có yêu cầu.
Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: thỏa thuận tùy theo năng lực của ứng viên
Tham gia đầy đủ BHXH - BHYT - BHTN
Các chế độ theo quy định của Nhà nước.
Tham gia đầy đủ BHXH - BHYT - BHTN
Các chế độ theo quy định của Nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI