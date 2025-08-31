Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số C001 Căn hộ THUẬN VIỆT, 319 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thi công lắp đặt hệ thống điện nước theo yêu cầu của chỉ huy trưởng và giám sát công trình

Đảm bảo tuân thủ bản vẽ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn lao động

Báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp nghề – Chuyên ngành cơ khí, điện - nước

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Có kiến thức cơ bản về cơ khí, điện, và hệ thống cấp thoát nước, am hiểu về các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật

Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đo kiểm trong quá trình thi công và bảo trì hệ thống MEP.

Kỹ năng xử lý tình huống, công việc hiệu quả.

Có kỹ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp và tương tác công việc

Có khả năng làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt, tinh thần trách nhiệm cao

Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, sẵn sàng làm việc tăng ca và đi công tác khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận tùy theo năng lực của ứng viên

Tham gia đầy đủ BHXH - BHYT - BHTN

Các chế độ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TED

