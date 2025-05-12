Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Handiresco, Phố Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm trước Trưởng bán hàng Vùng Khách hàng đặc biệt về:
1. Chịu trách nhiệm thực hiện về các kế hoạch, hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng…đối với khách hàng có quản lý.
2. Thực thi các hoạt động về phát triển khách hàng, đối tác, thương hiệu, thị trường; quản lý, chăm sóc khách hàng.
3. Xây dựng quan hệ và dịch vụ khách hàng tốt đẹp.
nhằm đạt mục tiêu kinh doanh do cấp trên giao đối với các địa bàn, khách hàng có phụ trách..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn & chuyên ngành:
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Ưu tiên các chuyên ngành Marketing, Quản Trị Kinh Doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh Tế Đối Ngoại, Ngoại Thương hoặc các ngành Kinh tế có liên quan
2. Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm bán hàng đối với nhóm khách hàng Key Account, Horeca… thực tế tại các công ty đa quốc gia/ công ty có qui mô lớn về ngành hàng tiêu dùng nhanh/ ngành hàng thực phẩm hoặc tương đương...

Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10, Tân Trào, P. Tân Phú, Q.7, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-khach-hang-doanh-nghiep-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job359255
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Techcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 08/09/2025
An Giang Long An Cần Thơ Đồng Tháp Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 20 Triệu
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Bắc Ninh Thái Nguyên Vĩnh Phúc Hải Dương Hải Phòng Thái Bình Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 25/06/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Techcombank
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Techcombank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Techcombank
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN TRỊ TRẢI NGHIỆM VPERIA
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 08/09/2025
An Giang Long An Cần Thơ Đồng Tháp Khánh Hòa Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 20 Triệu
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 31/08/2025
Bắc Ninh Thái Nguyên Vĩnh Phúc Hải Dương Hải Phòng Thái Bình Đã hết hạn 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
Hạn nộp: 15/08/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Ngân Hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh TP Hồ Chí Minh - PGD Trường Chinh
Hạn nộp: 04/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 25/06/2025
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công ty TNHH TMDV Catchers làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH TMDV Catchers
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công ty TNHH Kaotours làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu Công ty TNHH Kaotours
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển (PGBANK)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 USD Navigos Search
30 - 45 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Onepay JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Onepay JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Navigos Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 500 USD Navigos Group
400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Chailease International Leasing Co., Ltd làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Chailease International Leasing Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty Cổ Phân Quản Lý Quỹ Đầu Tư MB - Mbcapital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phân Quản Lý Quỹ Đầu Tư MB - Mbcapital
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp New River Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 USD New River Group
8 - 13 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kỹ Thuật VNCN E&C (VINACONEX E&C) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kỹ Thuật VNCN E&C (VINACONEX E&C)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Kirin CAPITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 12 USD Kirin CAPITAL
600 - 12 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ TCE
600 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Chailease International Leasing Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Chailease International Leasing Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kỹ Thuật VNCN E&C (VINACONEX E&C) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kỹ Thuật VNCN E&C (VINACONEX E&C)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 300 - 950 USD Ngân Hàng TMCP Việt Á - Vietabank
300 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu Navigos Search's Client
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Techcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Techcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Amann (Vietnam) Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Amann (Vietnam) Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kỹ Thuật VNCN E&C (VINACONEX E&C) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Kỹ Thuật VNCN E&C (VINACONEX E&C)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty Cổ Phân Quản Lý Quỹ Đầu Tư MB - Mbcapital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phân Quản Lý Quỹ Đầu Tư MB - Mbcapital
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Onepay JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Onepay JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm