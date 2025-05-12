Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Handiresco, Phố Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm trước Trưởng bán hàng Vùng Khách hàng đặc biệt về:

1. Chịu trách nhiệm thực hiện về các kế hoạch, hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng…đối với khách hàng có quản lý.

2. Thực thi các hoạt động về phát triển khách hàng, đối tác, thương hiệu, thị trường; quản lý, chăm sóc khách hàng.

3. Xây dựng quan hệ và dịch vụ khách hàng tốt đẹp.

nhằm đạt mục tiêu kinh doanh do cấp trên giao đối với các địa bàn, khách hàng có phụ trách..

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn & chuyên ngành:

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Ưu tiên các chuyên ngành Marketing, Quản Trị Kinh Doanh, Kinh doanh Quốc tế, Kinh Tế Đối Ngoại, Ngoại Thương hoặc các ngành Kinh tế có liên quan

2. Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm bán hàng đối với nhóm khách hàng Key Account, Horeca… thực tế tại các công ty đa quốc gia/ công ty có qui mô lớn về ngành hàng tiêu dùng nhanh/ ngành hàng thực phẩm hoặc tương đương...

Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)

