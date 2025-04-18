Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc:

- Vĩnh Phúc

- Thái Bình

- Quảng Ninh, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân.
Thiết lập, phát triển quan hệ KHDN: Chủ động tìm kiếm khách hàng; Tư vấn, truyền thông, cập nhật chính sách, quy định, sản phẩm, dịch vụ mới của Ngân hàng cho Khách hàng; Quản lý, chăm sóc, cập nhật thông tin khách hàng,…
Thực hiện công tác kinh doanh đối với KHDN: Thực hiện các hoạt động bán hàng như gọi điện, đặt lịch hẹn, giới thiệu sản phẩm, cung cấp dịch vụ cho khách hàng; Thực hiện đàm phán, đề xuất các điều khoản, điều kiện đối với các KHDN về cung cấp các sản phẩm, dịch vụ (cấp tín dụng, huy động vốn….); Bán chéo sản phẩm, dịch vụ…
Thực hiện công tác tiếp thị sản phẩm, tiếp xúc, thu thập ý kiến đóng góp của KHDN trên địa bàn Chi nhánh.
Thực hiện các công việc khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế (Ưu tiên Chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Kinh tế, Kiểm toán, Kế toán…).
Kinh nghiệm: Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đặc biệt là kinh nghiệm trong hoạt động quan hệ KHDN, cấp tín dụng/thẩm định.
Kiến thức: Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng; Hiểu biết về sản phẩm - dịch vụ của ngân hàng; Kiến thức nền tảng về kinh tế (vi mô, vĩ mô); Kiến thức chung về hoạt động của NHTM; Kiến thức về xã hội - thị trường.
Kỹ năng: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, thẩm định dự án đầu tư; Định giá, thẩm định khách hàng; Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục; Kỹ năng bán, quản lý và chăm sóc Khách hàng; Kỹ năng làm việc nhóm.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: LPB Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

