Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm, phát triển mạng lưới KHDN phù hợp với sản phẩm dịch vụ (Huy động, cho vay, bảo hiểm, thẻ...) của NCB để hoàn thành chỉ tiêu được giao;
Chịu trách nhiệm giới thiệu và tư vấn cho KHDN về sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng;
Thực hiện công tác lập, thẩm định hồ sơ khách hàng;
Chăm sóc, tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng hiện hữu để duy trì sử dụng sản phẩm đồng thời bán thêm các sản phẩm khác đảm bảo 1 khách hàng sử dụng thường xuyên và nhiều sản phẩm của NCB;
Thực hiện đúng kỹ năng giao tiếp và quy trình giải quyết khiếu nại và thắc mắc của KH;
Tuân thủ đúng các Quy định về lãi suất, tỷ giá, phí và các hạn mức theo đúng quy định hiện hành của ngân hàng;
Báo cáo kịp thời và trung thực các phát sinh có tính rủi ro lên lãnh đạo cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoài hình ưa nhìn, chịu được áp lực công việc;
Kỹ năng nhận biết nhu cầu của khách hàng;
Kỹ năng đánh giá khách hàng;
Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB ) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Quốc Dân ( NCB )
