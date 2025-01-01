Công việc Kế toán tài sản cố định

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 14 kết quả / Từ khoá "Kế toán tài sản cố định"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Kế toán tài sản cố định

-

Có 14 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Tuyển Kế toán tài sản cố định Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD
Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Hạn nộp: 24/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Tuyển Kế toán tài sản cố định Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Hạn nộp: 16/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Tuyển Kế toán tài sản cố định Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Hạn nộp: 25/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán tài sản cố định Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THÁI MẬU
Tuyển Kế toán tài sản cố định CÔNG TY TNHH THÁI MẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THÁI MẬU
Hạn nộp: 22/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GREENWIND
Tuyển Kế toán tài sản cố định CÔNG TY TNHH GREENWIND làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GREENWIND
Hạn nộp: 28/02/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Kế toán tài sản cố định Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 24/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SAPP Academy
Tuyển Kế toán tài sản cố định SAPP Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
SAPP Academy
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam
Tuyển Kế toán tài sản cố định Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam
Hạn nộp: 22/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Tuyển Kế toán tài sản cố định Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Hạn nộp: 13/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Tuyển Kế toán tài sản cố định Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty TNHH SX Và TM Thực Phẩm Tân Vĩnh Phát
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần INN SAIGON
Tuyển Kế toán tài sản cố định Công ty cổ phần INN SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
Công ty cổ phần INN SAIGON
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Elite Fitness And Yoga Center
Tuyển Kế toán tài sản cố định Elite Fitness And Yoga Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Elite Fitness And Yoga Center
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI
Tuyển Kế toán tài sản cố định CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ NẮNG BAN MAI
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tài sản cố định Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tài sản cố định SAPP Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận SAPP Academy
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tài sản cố định CÔNG TY TNHH THÁI MẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THÁI MẬU
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tài sản cố định Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tài sản cố định Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tài sản cố định Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tài sản cố định Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định hiện nay tăng cao bởi các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm mới trong việc quản lý tính minh bạch và sử dụng nguồn tài sản hiệu quả. Việc làm này hấp dẫn đông đảo người lao động bởi mức lương dao động từ 9.000.000 – 100.000.000 VNĐ/tháng, có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao.

1.Nhu cầu nhân lực của việc làm kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định sẽ chịu trách nhiệm kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của nhà nước. Vị trí việc làm này cũng sẽ thực hiện lập các báo cáo và phân tích chi tiết tình trạng hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của tài sản cố định.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định tăng cao khi các doanh nghiệp chú trọng hơn trong việc quản lý tính minh bạch và sử dụng tối đa hiệu quả nguồn tài sản. Đặc biệt tại khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp như Hà Nội, Đà Nẵng hay TP.HCM lại càng “khát” nhân lực có trình độ chuyên môn cao trong kế toán tài sản cố định. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy khi có hàng nghìn bài đăng tìm kiếm ứng viên trên các trang tuyển dụng, diễn đàn việc làm.

Nhu cầu nhân lực của việc làm kế toán tài sản cố định
Nhu cầu nhân lực của việc làm kế toán tài sản cố định

Với bối cảnh doanh nghiệp ngày càng phát triển hoạt động sản xuất, hình thức kinh doanh và đầu tư vào tài sản dài hạn nhằm gia tăng năng suất. Do đó, nhu cầu tuyển dụng kế toán tài sản cố định cũng sẽ tăng lên đáng kể trong vài năm nữa.

Đối với việc làm kế toán tài sản cố định, người lao động không chỉ có mức thu nhập hấp dẫn mà tiềm năng thăng tiến tương đối rõ ràng. Vị trí kế toán tài sản cố định từ cấp Nhân viên lên Chuyên viên sẽ cần từ 1 – 3 năm kinh nghiệm, 5 năm kinh nghiệm với vị trí Trưởng phòng và trên 6 năm ở cấp Giám đốc.

2. Mức lương tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định là một trong những ngành nghề sở hữu mức lương tương đối tốt, tuỳ theo vị trí và khu vực tuyển dụng sẽ có sự chênh lệch. Dưới đây là bảng thống kê tham khảo mức lương dao động của từng vị trí việc làm kế toán tài sản cố định.

Vị trí công việc

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Kế toán tài sản cố định cấp junior

9.000.000 – 12.000.000

Kế toán tài sản cố định cấp senior

12.000.000 – 16.000.000

Trưởng phòng kế toán tài sản cố định

25.000.000 – 40.000.000

Giám đốc tài chính

50.000.000 – 100.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định là ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao trên thị trường lao động. Tuỳ vào quy mô, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp sẽ có yêu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định khác nhau. Song về cơ bản, công việc của kế toán tài sản cố định sẽ gồm:

  • Ghi nhận và quản lý tài sản cố định: Kế toán tài sản cố định sẽ chịu trách nhiệm ghi chép, quản lý và phản ánh kịp thời về hiện trạng, số lượng cũng như giá trị tài sản cố định hiện có. Đồng thời, vị trí này còn phân tích tình hình tăng giảm, di chuyển và kiểm tra công tác bảo quản, sử dụng tài sản cố định.
  • Tính khấu hao tài sản cố định: Nhiệm vụ thường xuyên của kế toán tài sản cố định là tính toán và phân phổ chi tiết mức khấu hao tài sản vào chi phí sản xuất kinh doanh dựa theo mức độ hao mòn.
Mô tả công việc cho việc làm kế toán tài sản cố định
Mô tả công việc cho việc làm kế toán tài sản cố định
  • Lập báo cáo tài chính liên quan đến tài sản cố định: Việc làm kế toán này cũng phụ trách kiểm tra các chứng từ ghi chép ban đầu và hiện tại để tiến hành lập các báo cáo tài chính liên quan.
  • Kiểm kê và đánh giá tài sản cố định theo quy định của nhà nước là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của việc làm này. Bên cạnh đó, kế toán tài sản cố định sẽ tiến hành lập báo cáo và phân tích tình hình hiện trạng, cách sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho tài sản cố định của doanh nghiệp.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm kế toán tài sản cố định

Với bối cảnh các doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất, đa dạng hình thức kinh doanh và đầu tư vào tài sản dài hạn nhằm gia tăng hiệu quả đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định. Tuỳ từng vị trí việc làm mà có những mô tả và yêu cầu khác nhau.

4.1. Kế toán tài sản cố định cấp junior

Kế toán tài sản cố định cấp junior là người chịu trách nhiệm nhập và phân bổ chi phí tài sản của doanh nghiệp. Vị trí này cũng đảm nhận vai trò tổng hợp, theo dõi và kiểm kê tài sản để tiến hành lập báo cáo theo chỉ định của cấp trên.

Kế toán tài sản cố định cấp junior là người chịu trách nhiệm nhập và phân bổ chi phí tài sản của doanh nghiệp
Kế toán tài sản cố định cấp junior là người chịu trách nhiệm nhập và phân bổ chi phí tài sản của doanh nghiệp

Để ứng tuyển việc làm kế toán tài sản cố định cấp junior, người lao động cần tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán và kiểm toán. Ứng viên cần trang bị thêm một số kỹ năng như sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán và có tư duy, phân tích tổng hợp, xử lý vấn đề nhanh chóng.

Công ty CP thiết kế và xây dựng Giza Việt Nam, Công ty CP Siba Food Việt Nam, Công ty TNHH GS25 Vietnam,… là những đơn vị có nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định cấp junior.

4.2. Kế toán tài sản cố định cấp senior

Kế toán tài sản cố định cấp senior sẽ phụ trách theo dõi, quản lý hạch toán mọi vấn đề liên quan tới tài sản doanh nghiệp. Bên cạnh đó, vị trí này còn đảm nhận việc kiểm kê, lập báo cáo phân tích tài chính và hiện trạng tài sản cố định theo quy định.

Kế toán tài sản cố định cấp senior sẽ phụ trách theo dõi, quản lý hạch toán mọi vấn đề liên quan tới tài sản doanh nghiệp
Kế toán tài sản cố định cấp senior sẽ phụ trách theo dõi, quản lý hạch toán mọi vấn đề liên quan tới tài sản doanh nghiệp

Với việc làm kế toán tài sản cố định cấp senior, ứng viên cần có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm và tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán. Đồng thời, ứng viên còn cần thông thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán chuyên dụng như Fast, SAP,… cùng một số kỹ năng mềm như tư duy logic, giao tiếp tốt, chịu được áp lực cao trong công việc.

Công ty CP tập đoàn Golden Gate, Cellphones, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh,... là những đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí kế toán tài sản cố định.

4.3. Trưởng phòng kế toán tài sản cố định

Trưởng phòng kế toán tài sản cố định sẽ phụ trách các hoạt động quản lý, kiểm toán, kế toán và quyết toán, đánh giá tình hình sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Vị trí này còn đảm nhận xây dựng các quy trình, biểu mẫu, thực hiện kế hoạch đào tạo đội ngũ kế toán viên trong công ty.

Tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định cấp Trưởng phòng, ứng viên cần có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định cấp Trưởng phòng, ứng viên cần có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Đối với tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định cấp Trưởng phòng, ứng viên cần có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và tốt nghiệp cử nhân các ngành Kiểm toán, Kế toán. Ngoài ra, ứng viên còn cần trang bị kỹ năng như quản lý nhân sự, chịu được áp lực, cẩn trọng, tỉ mỉ, tư duy logic và tinh thần trách nhiệm.

Công ty CP tập đoàn Golden Gate, Công ty TNHH One-value Việt Nam, Yunexpress Logistics Vietnam,… hiện là những doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Trưởng phòng kế toán tài sản cố định.

4.4. Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính là người thực hiện và đảm bảo chất lượng, tiến độ các quy trình vận hành liên quan tới hệ thống tài chính của doanh nghiệp. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong quản lý, điều hành và phát triển nguồn tài sản dài hạn cũng như ngân sách cho toàn bộ doanh nghiệp.

Giám đốc tài chính là người thực hiện và đảm bảo chất lượng, tiến độ các quy trình vận hành liên quan tới hệ thống tài sản của doanh nghiệp
Giám đốc tài chính là người thực hiện và đảm bảo chất lượng, tiến độ các quy trình vận hành liên quan tới hệ thống tài sản của doanh nghiệp

Để ứng tuyển thành công vị trí Giám đốc tài chính, người lao động cần có kinh nghiệm ít nhất 5 năm ở vị trí tương đương và tốt nghiệp cử nhân loại giỏi các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, ngành Tài chính – Ngân hàng, Kiểm toán, Kế toán,…

Bên cạnh đó, ứng viên cần có trình độ tiếng Anh tốt và am hiểu, sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý tài chính, tin học văn phòng. Đặc biệt, ứng viên còn phải có thêm một số kỹ năng như lãnh đạo, tư duy logic, nhận định, phân tích và xử lý vấn đề tốt.

Hiện tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định vị trí Giám đốc tài chính được nhiều doanh nghiệp chú trọng chiêu mộ nhân tài như Ngân hàng SHB, Ngân hàng MSB, Công ty CP chứng khoán An Bình,...

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng kế toán tài sản cố định tăng cao do các doanh nghiệp quan tâm hơn trong việc quản lý và sử dụng nguồn tài sản dài hạn. Việc làm này đặc biệt phát triển mạnh tại các khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp như TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội hay Bình Dương.

5.1. Tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những khu vực nổi bật trên thị trường lao động bởi sự phát triển nhanh chóng của các đơn vị sản xuất và doanh nghiệp. Điều này dẫn tới nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực trình độ cao như kế toán tài sản cố định cũng tăng cao không kém.

Hiện khu vực Hà Nội tập trung tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định với nhiều vị trí khác nhau từ cấp Nhân viên, Chuyên viên, Trưởng phòng và Giám đốc tài chính. Mức lương đối với việc làm này tại Hà Nội được đánh giá tương đối hấp dẫn khi dao động từ 9.000.000 – 90.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định tại Hồ Chí Minh

TP.HCM là thành phố có cơ sở hạ tầng phát triển, nguồn đầu từ dồi dào và đa dạng hình thức kinh doanh. Do đó, khu vực này có nhiều doanh nghiệp hoạt động dẫn tới nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định và các ngành nghề tương đối cao.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định và các ngành nghề tại TP.HCM tương đối cao
Nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định và các ngành nghề tại TP.HCM tương đối cao

Kế toán tài sản cố định tại khu vực TP.HCM tuyển dụng với nhiều vị trí khác nhau từ cấp Junior cho tới Giám đốc tài chính và đi kèm chế độ đãi ngộ, mức lương hấp dẫn dao động từ 10.000.000 – 100.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định tại Đà Nẵng

Với bối cảnh nền kinh tế tại Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ như hiện nay đã thu hút không ít các doanh nghiệp đầu tư. Để đáp ứng điều đó, những doanh nghiệp thường xuyên tìm kiếm nhân sự có trình độ chuyên môn cao trong việc làm kế toán tài sản cố định nói riêng và ngành kế toán nói chung để đảm bảo hoạt động tài chính hiệu quả, minh bạch.

Khu vực Đà Nẵng hiện tập trung tuyển dụng nhiều vị trí kế toán tài sản cố định như Nhân viên, Chuyên viên hay Trưởng phòng. Mức lương dành cho việc làm này cũng tương đối cao dao động từ 9.000.000 – 80.000.000 VNĐ/tháng.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định là ngành nghề được dự báo có nhu cầu tuyển dụng cao hơn trong tương lai. Với việc làm này, ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản sau để tuyển dụng thành công:

  • Kiến thức về kế toán và tài chính: Ứng viên cần có bằng Cao đẳng/Đại học ngành Kế toán, Kiểm Toán, Tài chính và nắm vững kiến thức, nghiệp vụ cũng như quy định Pháp luật hiện hành liên quan đến Thuế, Kiểm toán, Kế toán. Đồng thời, ứng viên còn phải có kiến thức chuyên sâu về nguyên tắc và quy tắc tài sản cố định, chuẩn mực tài chính quốc tế IFRS.
  • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Việc làm kế toán tài sản cố định cũng yêu cầu ứng viên có khả năng phân tích tốt để đánh giá hiện trạng và mức độ sử dụng tài sản nhằm giúp quá trình kiểm kê không xảy ra sai sót.
Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm kế toán tài sản cố định
Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm kế toán tài sản cố định
  • Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán là một trong những yêu cầu cơ bản mà ứng viên vị trí kế toán tài sản cố định phải có. Ngoài ra, ứng viên cần sử dụng thành thạo tin học văn phòng như Word, Excel,…
  • Kỹ năng giao tiếp và báo cáo: Kế toán tài sản cố định sẽ phải làm việc với nhiều bên liên quan cho nên kỹ năng giao tiếp tốt là yếu tố cốt lõi. Đồng thời, kỹ năng lập báo cáo chi tiết cũng rất cần thiết đối với việc làm kế toán tài sản cố định nhằm giúp lãnh đạo nắm bắt rõ ràng tình trạng hiện của nguồn tài chính.
  • Cần đặc biệt chú ý đến chi tiết và tính chính xác: Việc làm này sẽ cần phải ghi chép chi tiết và đầy đủ các khoản mục liên quan tới tài sản cố định từ mua sắm, sửa chữa, khấu hao cho tới thanh lý. Vì thế, ứng viên cần chú ý tới từng chi tiết nhỏ nhất trong quá trình thực hiện nghiệp vụ để không xảy ra sai sót.

7. Những khó khăn trong việc làm kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định là ngành nghề có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Bên cạnh những cơ hội, tiềm năng thì việc làm kế toán tài sản cố định cũng phải đối mặt với những thách thức mà nhân lực ngành này cần đặc biệt quan tâm như:

  • Áp lực công việc và thời hạn hoàn thành: Kế toán tài sản cố định sẽ phải đảm nhận nhiều công việc khác nhau từ quản lý, rà soát, kiểm tra và xây dựng quy trình sử dụng tài sản hiệu quả. Với khối công việc lớn và áp lực hoàn thành theo đúng thời hạn khiến nhân sự ngành này luôn trong trạng thái căng thẳng. Do đó, các nhà tuyển dụng luôn nhấn mạnh về kỹ năng chịu được áp lực công việc trong các bản tin đăng tuyển.
  • Cạnh tranh trong ngành kế toán: Tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM có rất nhiều trường đào tạo về tài chính, kế toán. Việc này đồng nghĩa mỗi năm thị trường có tới hàng nghìn sinh viên ngành kế toán tốt nghiệp. Với số lượng nhân lực đó khiến cho tỷ lệ cạnh tranh ngành nghề tăng cao. Để ứng tuyển việc làm kế toán tài sản cố định thành công, người lao động sẽ phải trang bị cho bản thân những kiến thức và kỹ năng.
  • Thay đổi liên tục trong quy định và chính sách tài chính: Do kế toán tài sản cố định có mối liên quan chặt chẽ tới về đề tài chính và pháp lý, cho nên nhân lực ngành này sẽ phải phải thường xuyên cập nhật những thay đổi của văn bản, thông tư và quy định mới.

Tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong 10 năm tới do sự phát triển của nền kinh tế và nhu cầu quản lý tài sản minh bạch, hiệu quả. Điều này không chỉ mở ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập mà còn giúp người lao động định hướng nghề nghiệp trong tương lai bởi tiềm năng phát triển lên vị trí Chuyên viên kế toán tài sản cố định, Trưởng phòng hay Giám đốc tài chính là vô cùng lớn.