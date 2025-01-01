Công việc Kế toán tài sản cố định

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định hiện nay tăng cao bởi các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm mới trong việc quản lý tính minh bạch và sử dụng nguồn tài sản hiệu quả. Việc làm này hấp dẫn đông đảo người lao động bởi mức lương dao động từ 9.000.000 – 100.000.000 VNĐ/tháng, có cơ hội thăng tiến lên vị trí cao.

1.Nhu cầu nhân lực của việc làm kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định sẽ chịu trách nhiệm kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của nhà nước. Vị trí việc làm này cũng sẽ thực hiện lập các báo cáo và phân tích chi tiết tình trạng hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của tài sản cố định.

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định tăng cao khi các doanh nghiệp chú trọng hơn trong việc quản lý tính minh bạch và sử dụng tối đa hiệu quả nguồn tài sản. Đặc biệt tại khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp như Hà Nội, Đà Nẵng hay TP.HCM lại càng “khát” nhân lực có trình độ chuyên môn cao trong kế toán tài sản cố định. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy khi có hàng nghìn bài đăng tìm kiếm ứng viên trên các trang tuyển dụng, diễn đàn việc làm.

Với bối cảnh doanh nghiệp ngày càng phát triển hoạt động sản xuất, hình thức kinh doanh và đầu tư vào tài sản dài hạn nhằm gia tăng năng suất. Do đó, nhu cầu tuyển dụng kế toán tài sản cố định cũng sẽ tăng lên đáng kể trong vài năm nữa.

Đối với việc làm kế toán tài sản cố định, người lao động không chỉ có mức thu nhập hấp dẫn mà tiềm năng thăng tiến tương đối rõ ràng. Vị trí kế toán tài sản cố định từ cấp Nhân viên lên Chuyên viên sẽ cần từ 1 – 3 năm kinh nghiệm, 5 năm kinh nghiệm với vị trí Trưởng phòng và trên 6 năm ở cấp Giám đốc.

2. Mức lương tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định là một trong những ngành nghề sở hữu mức lương tương đối tốt, tuỳ theo vị trí và khu vực tuyển dụng sẽ có sự chênh lệch. Dưới đây là bảng thống kê tham khảo mức lương dao động của từng vị trí việc làm kế toán tài sản cố định.

Vị trí công việc Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Kế toán tài sản cố định cấp junior 9.000.000 – 12.000.000 Kế toán tài sản cố định cấp senior 12.000.000 – 16.000.000 Trưởng phòng kế toán tài sản cố định 25.000.000 – 40.000.000 Giám đốc tài chính 50.000.000 – 100.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định là ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao trên thị trường lao động. Tuỳ vào quy mô, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp sẽ có yêu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định khác nhau. Song về cơ bản, công việc của kế toán tài sản cố định sẽ gồm:

Ghi nhận và quản lý tài sản cố định: Kế toán tài sản cố định sẽ chịu trách nhiệm ghi chép, quản lý và phản ánh kịp thời về hiện trạng, số lượng cũng như giá trị tài sản cố định hiện có. Đồng thời, vị trí này còn phân tích tình hình tăng giảm, di chuyển và kiểm tra công tác bảo quản, sử dụng tài sản cố định.

Tính khấu hao tài sản cố định: Nhiệm vụ thường xuyên của kế toán tài sản cố định là tính toán và phân phổ chi tiết mức khấu hao tài sản vào chi phí sản xuất kinh doanh dựa theo mức độ hao mòn.

Lập báo cáo tài chính liên quan đến tài sản cố định: Việc làm kế toán này cũng phụ trách kiểm tra các chứng từ ghi chép ban đầu và hiện tại để tiến hành lập các báo cáo tài chính liên quan.

Kiểm kê và đánh giá tài sản cố định theo quy định của nhà nước là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của việc làm này. Bên cạnh đó, kế toán tài sản cố định sẽ tiến hành lập báo cáo và phân tích tình hình hiện trạng, cách sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho tài sản cố định của doanh nghiệp.

4. Tổng hợp vị trí công việc của việc làm kế toán tài sản cố định

Với bối cảnh các doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất, đa dạng hình thức kinh doanh và đầu tư vào tài sản dài hạn nhằm gia tăng hiệu quả đã thúc đẩy nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định. Tuỳ từng vị trí việc làm mà có những mô tả và yêu cầu khác nhau.

4.1. Kế toán tài sản cố định cấp junior

Kế toán tài sản cố định cấp junior là người chịu trách nhiệm nhập và phân bổ chi phí tài sản của doanh nghiệp. Vị trí này cũng đảm nhận vai trò tổng hợp, theo dõi và kiểm kê tài sản để tiến hành lập báo cáo theo chỉ định của cấp trên.

Để ứng tuyển việc làm kế toán tài sản cố định cấp junior, người lao động cần tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán và kiểm toán. Ứng viên cần trang bị thêm một số kỹ năng như sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán và có tư duy, phân tích tổng hợp, xử lý vấn đề nhanh chóng.

Công ty CP thiết kế và xây dựng Giza Việt Nam, Công ty CP Siba Food Việt Nam, Công ty TNHH GS25 Vietnam,… là những đơn vị có nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định cấp junior.

4.2. Kế toán tài sản cố định cấp senior

Kế toán tài sản cố định cấp senior sẽ phụ trách theo dõi, quản lý hạch toán mọi vấn đề liên quan tới tài sản doanh nghiệp. Bên cạnh đó, vị trí này còn đảm nhận việc kiểm kê, lập báo cáo phân tích tài chính và hiện trạng tài sản cố định theo quy định.

Với việc làm kế toán tài sản cố định cấp senior, ứng viên cần có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm và tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán. Đồng thời, ứng viên còn cần thông thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán chuyên dụng như Fast, SAP,… cùng một số kỹ năng mềm như tư duy logic, giao tiếp tốt, chịu được áp lực cao trong công việc.

Công ty CP tập đoàn Golden Gate, Cellphones, Bệnh viện đa khoa Tâm Anh,... là những đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí kế toán tài sản cố định.

4.3. Trưởng phòng kế toán tài sản cố định

Trưởng phòng kế toán tài sản cố định sẽ phụ trách các hoạt động quản lý, kiểm toán, kế toán và quyết toán, đánh giá tình hình sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Vị trí này còn đảm nhận xây dựng các quy trình, biểu mẫu, thực hiện kế hoạch đào tạo đội ngũ kế toán viên trong công ty.

Đối với tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định cấp Trưởng phòng, ứng viên cần có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương và tốt nghiệp cử nhân các ngành Kiểm toán, Kế toán. Ngoài ra, ứng viên còn cần trang bị kỹ năng như quản lý nhân sự, chịu được áp lực, cẩn trọng, tỉ mỉ, tư duy logic và tinh thần trách nhiệm.

Công ty CP tập đoàn Golden Gate, Công ty TNHH One-value Việt Nam, Yunexpress Logistics Vietnam,… hiện là những doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Trưởng phòng kế toán tài sản cố định.

4.4. Giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính là người thực hiện và đảm bảo chất lượng, tiến độ các quy trình vận hành liên quan tới hệ thống tài chính của doanh nghiệp. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong quản lý, điều hành và phát triển nguồn tài sản dài hạn cũng như ngân sách cho toàn bộ doanh nghiệp.

Để ứng tuyển thành công vị trí Giám đốc tài chính, người lao động cần có kinh nghiệm ít nhất 5 năm ở vị trí tương đương và tốt nghiệp cử nhân loại giỏi các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, ngành Tài chính – Ngân hàng, Kiểm toán, Kế toán,…

Bên cạnh đó, ứng viên cần có trình độ tiếng Anh tốt và am hiểu, sử dụng thành thạo các phần mềm quản lý tài chính, tin học văn phòng. Đặc biệt, ứng viên còn phải có thêm một số kỹ năng như lãnh đạo, tư duy logic, nhận định, phân tích và xử lý vấn đề tốt.

Hiện tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định vị trí Giám đốc tài chính được nhiều doanh nghiệp chú trọng chiêu mộ nhân tài như Ngân hàng SHB, Ngân hàng MSB, Công ty CP chứng khoán An Bình,...

5. Khu vực tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng kế toán tài sản cố định tăng cao do các doanh nghiệp quan tâm hơn trong việc quản lý và sử dụng nguồn tài sản dài hạn. Việc làm này đặc biệt phát triển mạnh tại các khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp như TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội hay Bình Dương.

5.1. Tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định tại Hà Nội

Hà Nội là một trong những khu vực nổi bật trên thị trường lao động bởi sự phát triển nhanh chóng của các đơn vị sản xuất và doanh nghiệp. Điều này dẫn tới nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực trình độ cao như kế toán tài sản cố định cũng tăng cao không kém.

Hiện khu vực Hà Nội tập trung tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định với nhiều vị trí khác nhau từ cấp Nhân viên, Chuyên viên, Trưởng phòng và Giám đốc tài chính. Mức lương đối với việc làm này tại Hà Nội được đánh giá tương đối hấp dẫn khi dao động từ 9.000.000 – 90.000.000 VNĐ/tháng.

5.2. Tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định tại Hồ Chí Minh

TP.HCM là thành phố có cơ sở hạ tầng phát triển, nguồn đầu từ dồi dào và đa dạng hình thức kinh doanh. Do đó, khu vực này có nhiều doanh nghiệp hoạt động dẫn tới nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định và các ngành nghề tương đối cao.

Kế toán tài sản cố định tại khu vực TP.HCM tuyển dụng với nhiều vị trí khác nhau từ cấp Junior cho tới Giám đốc tài chính và đi kèm chế độ đãi ngộ, mức lương hấp dẫn dao động từ 10.000.000 – 100.000.000 VNĐ/tháng.

5.3. Tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định tại Đà Nẵng

Với bối cảnh nền kinh tế tại Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ như hiện nay đã thu hút không ít các doanh nghiệp đầu tư. Để đáp ứng điều đó, những doanh nghiệp thường xuyên tìm kiếm nhân sự có trình độ chuyên môn cao trong việc làm kế toán tài sản cố định nói riêng và ngành kế toán nói chung để đảm bảo hoạt động tài chính hiệu quả, minh bạch.

Khu vực Đà Nẵng hiện tập trung tuyển dụng nhiều vị trí kế toán tài sản cố định như Nhân viên, Chuyên viên hay Trưởng phòng. Mức lương dành cho việc làm này cũng tương đối cao dao động từ 9.000.000 – 80.000.000 VNĐ/tháng.

6. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định là ngành nghề được dự báo có nhu cầu tuyển dụng cao hơn trong tương lai. Với việc làm này, ứng viên cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản sau để tuyển dụng thành công:

Kiến thức về kế toán và tài chính : Ứng viên cần có bằng Cao đẳng/Đại học ngành Kế toán, Kiểm Toán, Tài chính và nắm vững kiến thức, nghiệp vụ cũng như quy định Pháp luật hiện hành liên quan đến Thuế, Kiểm toán, Kế toán. Đồng thời, ứng viên còn phải có kiến thức chuyên sâu về nguyên tắc và quy tắc tài sản cố định, chuẩn mực tài chính quốc tế IFRS.

: Ứng viên cần có bằng Cao đẳng/Đại học ngành Kế toán, Kiểm Toán, Tài chính và nắm vững kiến thức, nghiệp vụ cũng như quy định Pháp luật hiện hành liên quan đến Thuế, Kiểm toán, Kế toán. Đồng thời, ứng viên còn phải có kiến thức chuyên sâu về nguyên tắc và quy tắc tài sản cố định, chuẩn mực tài chính quốc tế IFRS. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề : Việc làm kế toán tài sản cố định cũng yêu cầu ứng viên có khả năng phân tích tốt để đánh giá hiện trạng và mức độ sử dụng tài sản nhằm giúp quá trình kiểm kê không xảy ra sai sót.

Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán là một trong những yêu cầu cơ bản mà ứng viên vị trí kế toán tài sản cố định phải có. Ngoài ra, ứng viên cần sử dụng thành thạo tin học văn phòng như Word, Excel,…

là một trong những yêu cầu cơ bản mà ứng viên vị trí kế toán tài sản cố định phải có. Ngoài ra, ứng viên cần sử dụng thành thạo tin học văn phòng như Word, Excel,… Kỹ năng giao tiếp và báo cáo : Kế toán tài sản cố định sẽ phải làm việc với nhiều bên liên quan cho nên kỹ năng giao tiếp tốt là yếu tố cốt lõi. Đồng thời, kỹ năng lập báo cáo chi tiết cũng rất cần thiết đối với việc làm kế toán tài sản cố định nhằm giúp lãnh đạo nắm bắt rõ ràng tình trạng hiện của nguồn tài chính.

: Kế toán tài sản cố định sẽ phải làm việc với nhiều bên liên quan cho nên kỹ năng giao tiếp tốt là yếu tố cốt lõi. Đồng thời, kỹ năng lập báo cáo chi tiết cũng rất cần thiết đối với việc làm kế toán tài sản cố định nhằm giúp lãnh đạo nắm bắt rõ ràng tình trạng hiện của nguồn tài chính. Cần đặc biệt chú ý đến chi tiết và tính chính xác : Việc làm này sẽ cần phải ghi chép chi tiết và đầy đủ các khoản mục liên quan tới tài sản cố định từ mua sắm, sửa chữa, khấu hao cho tới thanh lý. Vì thế, ứng viên cần chú ý tới từng chi tiết nhỏ nhất trong quá trình thực hiện nghiệp vụ để không xảy ra sai sót.

7. Những khó khăn trong việc làm kế toán tài sản cố định

Kế toán tài sản cố định là ngành nghề có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Bên cạnh những cơ hội, tiềm năng thì việc làm kế toán tài sản cố định cũng phải đối mặt với những thách thức mà nhân lực ngành này cần đặc biệt quan tâm như:

Áp lực công việc và thời hạn hoàn thành : Kế toán tài sản cố định sẽ phải đảm nhận nhiều công việc khác nhau từ quản lý, rà soát, kiểm tra và xây dựng quy trình sử dụng tài sản hiệu quả. Với khối công việc lớn và áp lực hoàn thành theo đúng thời hạn khiến nhân sự ngành này luôn trong trạng thái căng thẳng. Do đó, các nhà tuyển dụng luôn nhấn mạnh về kỹ năng chịu được áp lực công việc trong các bản tin đăng tuyển.

Kế toán tài sản cố định sẽ phải đảm nhận nhiều công việc khác nhau từ quản lý, rà soát, kiểm tra và xây dựng quy trình sử dụng tài sản hiệu quả. Với khối công việc lớn và áp lực hoàn thành theo đúng thời hạn khiến nhân sự ngành này luôn trong trạng thái căng thẳng. Do đó, các nhà tuyển dụng luôn nhấn mạnh về kỹ năng chịu được áp lực công việc trong các bản tin đăng tuyển. Cạnh tranh trong ngành kế toán: Tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM có rất nhiều trường đào tạo về tài chính, kế toán. Việc này đồng nghĩa mỗi năm thị trường có tới hàng nghìn sinh viên ngành kế toán tốt nghiệp. Với số lượng nhân lực đó khiến cho tỷ lệ cạnh tranh ngành nghề tăng cao. Để ứng tuyển việc làm kế toán tài sản cố định thành công, người lao động sẽ phải trang bị cho bản thân những kiến thức và kỹ năng.

Tại các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM có rất nhiều trường đào tạo về tài chính, kế toán. Việc này đồng nghĩa mỗi năm thị trường có tới hàng nghìn sinh viên ngành kế toán tốt nghiệp. Với số lượng nhân lực đó khiến cho tỷ lệ cạnh tranh ngành nghề tăng cao. Để ứng tuyển việc làm kế toán tài sản cố định thành công, người lao động sẽ phải trang bị cho bản thân những kiến thức và kỹ năng. Thay đổi liên tục trong quy định và chính sách tài chính : Do kế toán tài sản cố định có mối liên quan chặt chẽ tới về đề tài chính và pháp lý, cho nên nhân lực ngành này sẽ phải phải thường xuyên cập nhật những thay đổi của văn bản, thông tư và quy định mới.

Tuyển dụng việc làm kế toán tài sản cố định được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong 10 năm tới do sự phát triển của nền kinh tế và nhu cầu quản lý tài sản minh bạch, hiệu quả. Điều này không chỉ mở ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập mà còn giúp người lao động định hướng nghề nghiệp trong tương lai bởi tiềm năng phát triển lên vị trí Chuyên viên kế toán tài sản cố định, Trưởng phòng hay Giám đốc tài chính là vô cùng lớn.