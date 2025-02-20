Tuyển Kế toán tài sản cố định CÔNG TY TNHH THÁI MẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mục đích và mục tiêu chung của vị trí:

Kế toán giá thành là vị trí thuộc bộ phận kế toán của doanh nghiệp, đảm nhận những công việc liên quan đến định mức sản xuất, các khoản chi phí và giá thành thực tế của sản phẩm. Đây chính là cơ sở để xác định giá sản phẩm, đảm bảo chính xác nguồn lợi nhuận cho doanh nghiệp. Kế toán tài sản cố định là công việc đòi hỏi nhân viên kế toán tham gia kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của nhà nước, lập các báo cáo về tài sản cố định của doanh nghiệp; tiến hành phân tích tình hình trang bị, huy động, bảo quản và sử dụng tài sản cố định nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của tài sản cố định.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. GIÁ THÀNH.

• Tập hợp tất cả chi phí sản xuất chung (chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí nguyên vật liệu, chi phí điện, nước, các công cụ, dụng cụ trả trước, chi phí dịch vụ mua ngoài,...), chi phí tiền lương – cơ sở để tính giá thành sản phẩm.

• Dựa vào những khoản chi phí cấu thành để tính giá thành định mức và giá thực tế.

• Kiểm soát tất cả giá thành cho từng sản phẩm.

• Theo dõi cập nhật định mức món mới với bếp (BOM) trên hệ thống Fast hoặc thay đổi định mức món.

• Thực hiện quá trình hạch toán các loại tài khoản kế toán có liên quan đến giá thành theo phương pháp kế toán của doanh nghiệp.

• Tiến hành lập bảng tổng hợp – phân tích hiệu quả sản xuất dựa vào sự chênh lệch giữa giá thành định mức và giá thành thực tế.