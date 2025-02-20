Tuyển Kế toán tài sản cố định CÔNG TY TNHH THÁI MẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán tài sản cố định CÔNG TY TNHH THÁI MẬU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THÁI MẬU
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY TNHH THÁI MẬU

Kế toán tài sản cố định

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tài sản cố định Tại CÔNG TY TNHH THÁI MẬU

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 801 Nguyễn Trãi, P. 14, Quận 5, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Kế toán tài sản cố định Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Mục đích và mục tiêu chung của vị trí:
Kế toán giá thành là vị trí thuộc bộ phận kế toán của doanh nghiệp, đảm nhận những công việc liên quan đến định mức sản xuất, các khoản chi phí và giá thành thực tế của sản phẩm. Đây chính là cơ sở để xác định giá sản phẩm, đảm bảo chính xác nguồn lợi nhuận cho doanh nghiệp. Kế toán tài sản cố định là công việc đòi hỏi nhân viên kế toán tham gia kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của nhà nước, lập các báo cáo về tài sản cố định của doanh nghiệp; tiến hành phân tích tình hình trang bị, huy động, bảo quản và sử dụng tài sản cố định nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của tài sản cố định.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. GIÁ THÀNH.
• Tập hợp tất cả chi phí sản xuất chung (chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí nguyên vật liệu, chi phí điện, nước, các công cụ, dụng cụ trả trước, chi phí dịch vụ mua ngoài,...), chi phí tiền lương – cơ sở để tính giá thành sản phẩm.
• Dựa vào những khoản chi phí cấu thành để tính giá thành định mức và giá thực tế.
• Kiểm soát tất cả giá thành cho từng sản phẩm.
• Theo dõi cập nhật định mức món mới với bếp (BOM) trên hệ thống Fast hoặc thay đổi định mức món.
• Thực hiện quá trình hạch toán các loại tài khoản kế toán có liên quan đến giá thành theo phương pháp kế toán của doanh nghiệp.
• Tiến hành lập bảng tổng hợp – phân tích hiệu quả sản xuất dựa vào sự chênh lệch giữa giá thành định mức và giá thành thực tế.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH THÁI MẬU Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÁI MẬU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THÁI MẬU

CÔNG TY TNHH THÁI MẬU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 53 Hà Huy Tập, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

