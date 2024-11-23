Tuyển Kế toán tài sản cố định Elite Fitness And Yoga Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Elite Fitness And Yoga Center
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Elite Fitness And Yoga Center

Kế toán tài sản cố định

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tài sản cố định Tại Elite Fitness And Yoga Center

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 189 Nghi Tàm, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tài sản cố định Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nhận và cập nhật chứng từ về tài sản cố định, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ, bao gồm cả các thông tin giao nhận
Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho đơn vị công ty
Hạch toán các bút toán ghi nhận tài sản lên hệ thống kế toán, đảm bảo số liệu chính xác và kịp thời, đảm bảo việc khấu hao tài sản theo đúng quy định, ghi nhận tài sản cho đúng phòng ban, câu lạc bộ
Phối hợp với kế toán ngân hàng để dự trù chi tiêu thanh toán
Phối hợp chặt chẽ với Phòng mua hàng để cập nhật tiến độ mua và giao nhận tài sản
tài sản
Thiết lập biên bản bàn giao quản lý tài sản cho Quản lý câu lạc bộ khi phát sinh TSCĐ mới đi vào hoạt động
Thực hiện các công việc khác do kế toán trưởng yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2-3 năm kinh nghiệm về lĩnh vực kế toán và tài chính
Đại học về chuyên ngành kế toán – tài chính
Cẩn thận, trung thực và chịu áp lực công việc

Tại Elite Fitness And Yoga Center Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp (Lương thỏa thuận theo năng lực)
Được hưởng bảo hiểm Bảo Việt, các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động hiện hành
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết...)
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
Được tập luyện miễn phí tại các CLB trong hệ thống Elite Fitness và hưởng các ưu đãi của Tập đoàn BIM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Elite Fitness And Yoga Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Elite Fitness And Yoga Center

Elite Fitness And Yoga Center

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng Elite Fitness: Tầng 3, số 189 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

