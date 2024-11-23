Tuyển Kế toán tài sản cố định Elite Fitness And Yoga Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 189 Nghi Tàm, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Kế toán tài sản cố định Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nhận và cập nhật chứng từ về tài sản cố định, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ, bao gồm cả các thông tin giao nhận

Lập biên bản bàn giao và bàn giao tài sản cho đơn vị công ty

Hạch toán các bút toán ghi nhận tài sản lên hệ thống kế toán, đảm bảo số liệu chính xác và kịp thời, đảm bảo việc khấu hao tài sản theo đúng quy định, ghi nhận tài sản cho đúng phòng ban, câu lạc bộ

Phối hợp với kế toán ngân hàng để dự trù chi tiêu thanh toán

Phối hợp chặt chẽ với Phòng mua hàng để cập nhật tiến độ mua và giao nhận tài sản

Thiết lập biên bản bàn giao quản lý tài sản cho Quản lý câu lạc bộ khi phát sinh TSCĐ mới đi vào hoạt động

Thực hiện các công việc khác do kế toán trưởng yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2-3 năm kinh nghiệm về lĩnh vực kế toán và tài chính

Đại học về chuyên ngành kế toán – tài chính

Cẩn thận, trung thực và chịu áp lực công việc

Tại Elite Fitness And Yoga Center Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp (Lương thỏa thuận theo năng lực)

Được hưởng bảo hiểm Bảo Việt, các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động hiện hành

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết...)

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Được tập luyện miễn phí tại các CLB trong hệ thống Elite Fitness và hưởng các ưu đãi của Tập đoàn BIM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Elite Fitness And Yoga Center

