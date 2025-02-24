Tuyển Kế toán tài sản cố định Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

1. Thẩm định hồ sơ tín dụng & Đánh giá cảnh báo sớm cho các KH ĐCTC theo đề xuất của Ngân hàng ĐCTC/NH SME/LC/Cấp phê duyệt:

• Thẩm định và đưa ra đánh giá với hồ sơ trình cấp tín dụng Ngắn hạn, trung dài hạn, đầu tư trái phiếu của khách hàng thuộc phân khúc KH ĐCTC.

• Xếp hạng khách hàng làm cơ sở để áp dụng chính sách tín dụng cho từng khách hàng vay vốn.

• Lập báo cáo thẩm định trực tiếp đối với các khoản vay phải đi thẩm định trực tiếp, Báo cáo đánh giá rủi ro làm cơ sở trình cấp tín dụng.

• Cập nhật phân tích tài chính định kỳ sau khi được phê duyệt hạn mức;

• Lập báo cáo cảnh báo sớm;

• Trình HĐTD, UBTD phê duyệt các hồ sơ cấp tín dụng.

2. Rà soát định kỳ hồ sơ tín dụng của khách hàng thuộc ngân hàng ĐCTC.

3. Tham gia góp ý xây dựng quy trình, quy định, mẫu biểu phục vụ công tác thẩm định tín dụng, phê duyệt tín dụng và QLRR ĐCTC khi có yêu cầu.

4. Rà soát định kỳ tính phù hợp của bộ chỉ tiêu xếp hạng tín dụng đối với các khách hàng Định chế tài chính; Kiến nghị các điều chỉnh chỉ tiêu tín dụng chuyên môn; Test Kiểm định Công cụ xếp hạng ĐCTC theo yêu cầu của Bộ phận Mô hình công cụ & Đơn vị có chức năng Chính sách.

5. Phối hợp thực hiện công tác tự đào tạo nghiệp vụ của Phòng; Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo của Ngân hàng. Tham gia xây dựng và đào tạo tại các buổi tự đào tạo về nghiệp vụ liên quan hoạt động thẩm định tín dụng.