Tuyển Kế toán tài sản cố định Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tài sản cố định Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
- Hà Nội: Số 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán tài sản cố định Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện thẩm định, kiểm soát chất lượng báo cáo định giá hoặc trực tiếp thẩm định giá trị tài sản/dự án bất động sản độc lập với các đơn vị khác của Tập Đoàn, bao gồm:
+ Thu thập các thông số đầu vào, sử dụng các phương pháp định giá phù hợp để phân tích/đánh giá/thẩm định giá trị các tài sản (Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng,...), dự án đầu tư.
+ Kiểm tra rà soát pháp lý của bộ hồ sơ tài sản cần thẩm định.
+ Phối hợp với Phòng nghiên cứu Thị trường – Doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin, dữ liệu thị trường tài sản được giao thẩm định.
+ Xác định lựa chọn phương pháp thẩm định giá.
+ Lập báo cáo định giá chi tiết và tổng hợp về tài sản dự án báo cáo Trưởng ban, LĐTĐ theo yêu cầu.
- Phối hợp với các Khối/Ban/Đơn vị kinh doanh để thẩm định giá các tài sản/dự án bất động sản theo phân công của Trưởng ban và/hoặc LĐTĐ.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng ban và/hoặc theo yêu cầu của LĐTĐ tại từng thời điểm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
