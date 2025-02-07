Tuyển Kế toán tài sản cố định Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán tài sản cố định Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Kế toán tài sản cố định

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tài sản cố định Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán tài sản cố định Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện thẩm định, kiểm soát chất lượng báo cáo định giá hoặc trực tiếp thẩm định giá trị tài sản/dự án bất động sản độc lập với các đơn vị khác của Tập Đoàn, bao gồm:
+ Thu thập các thông số đầu vào, sử dụng các phương pháp định giá phù hợp để phân tích/đánh giá/thẩm định giá trị các tài sản (Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng,...), dự án đầu tư.
+ Kiểm tra rà soát pháp lý của bộ hồ sơ tài sản cần thẩm định.
+ Phối hợp với Phòng nghiên cứu Thị trường – Doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin, dữ liệu thị trường tài sản được giao thẩm định.
+ Xác định lựa chọn phương pháp thẩm định giá.
+ Lập báo cáo định giá chi tiết và tổng hợp về tài sản dự án báo cáo Trưởng ban, LĐTĐ theo yêu cầu.
- Phối hợp với các Khối/Ban/Đơn vị kinh doanh để thẩm định giá các tài sản/dự án bất động sản theo phân công của Trưởng ban và/hoặc LĐTĐ.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng ban và/hoặc theo yêu cầu của LĐTĐ tại từng thời điểm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Bất động sản, thẩm định giá, luật, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Website: www.brggroup.vn. Tòa nhà BRG, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

