Tuyển Kế toán tài sản cố định Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Thực hiện thẩm định, kiểm soát chất lượng báo cáo định giá hoặc trực tiếp thẩm định giá trị tài sản/dự án bất động sản độc lập với các đơn vị khác của Tập Đoàn, bao gồm:

+ Thu thập các thông số đầu vào, sử dụng các phương pháp định giá phù hợp để phân tích/đánh giá/thẩm định giá trị các tài sản (Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng,...), dự án đầu tư.

+ Kiểm tra rà soát pháp lý của bộ hồ sơ tài sản cần thẩm định.

+ Phối hợp với Phòng nghiên cứu Thị trường – Doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin, dữ liệu thị trường tài sản được giao thẩm định.

+ Xác định lựa chọn phương pháp thẩm định giá.

+ Lập báo cáo định giá chi tiết và tổng hợp về tài sản dự án báo cáo Trưởng ban, LĐTĐ theo yêu cầu.

- Phối hợp với các Khối/Ban/Đơn vị kinh doanh để thẩm định giá các tài sản/dự án bất động sản theo phân công của Trưởng ban và/hoặc LĐTĐ.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng ban và/hoặc theo yêu cầu của LĐTĐ tại từng thời điểm