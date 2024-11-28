Tuyển Kế toán tài sản cố định Công ty cổ phần INN SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tài sản cố định Tại Công ty cổ phần INN SAIGON
- Hồ Chí Minh: 37 Nguyễn Thị Diệu Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán tài sản cố định Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Thiết lập mã tài sản, CCDC
Hạch toán mua sắm tài sản, CCDC. Quản lý việc tăng, giảm điều chuyển, lập hồ sơ thanh lý tài sản, và hạch toán vào phần mềm kế toán khi có phát sinh
Thực hiện chạy bút toán khấu hao, phân bổ và hạch toán liên quan hàng tháng trên phần mềm
Lập báo cáo theo dõi tài sản cố định, CCDC hàng tháng,
Là đầu mối kiểm tra thông tin liên quan đến tài sản, CCDC.
Phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm kê, dán nhãn tài sản, CCDC
Lập biên bản đối chiếu chênh lệch sau kiểm kê tài sản.
Quản lý hợp đồng tài sản, CCDC
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán
Kinh nghiệm:
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương...
Có kinh nghiệm ERP, kinh nghiệm lĩnh vực F&B là một lợi thế
Tại Công ty cổ phần INN SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì
Thẻ bảo hiểm sức khỏe PTI 24/7
Thử việc nhận 100% lương
Giảm giá lên tới 20% khi sử dụng các dịch vụ tại cửa hàng của công ty hay các đối tác của công ty
Khám sức khỏe tại phòng khám Quốc Tế 1 lần/năm
Thưởng các dịp lễ tết, quà sinh nhât, trung thu...
Tham gia các chương trình đạo tạo phát triển các kỹ năng trong công việc
Thời gian làm việc: 44h/ tuần (Từ thứ 2 – thứ 6)
Thưởng nếu công ty đạt target (6 tháng sẽ tính target 1 lần, nếu đạt thì nhân viên văn phòng được thưởng 1⁄2 tháng lương)
Thưởng KPI cá nhân (xét cuối năm)
Mỗi ngày làm việc được hưởng 1 phần nước uống (Partner Drink)
Mỗi ngày làm việc được hỗ trợ tiền ăn 40k/ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần INN SAIGON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
