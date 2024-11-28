Tuyển Kế toán tài sản cố định Công ty cổ phần INN SAIGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 37 Nguyễn Thị Diệu Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Thiết lập mã tài sản, CCDC

Hạch toán mua sắm tài sản, CCDC. Quản lý việc tăng, giảm điều chuyển, lập hồ sơ thanh lý tài sản, và hạch toán vào phần mềm kế toán khi có phát sinh

Thực hiện chạy bút toán khấu hao, phân bổ và hạch toán liên quan hàng tháng trên phần mềm

Lập báo cáo theo dõi tài sản cố định, CCDC hàng tháng,

Là đầu mối kiểm tra thông tin liên quan đến tài sản, CCDC.

Phối hợp với các bộ phận liên quan kiểm kê, dán nhãn tài sản, CCDC

Lập biên bản đối chiếu chênh lệch sau kiểm kê tài sản.

Quản lý hợp đồng tài sản, CCDC

Trình độ:

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán

Kinh nghiệm:

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương...

Có kinh nghiệm ERP, kinh nghiệm lĩnh vực F&B là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần INN SAIGON Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia bảo hiểm trên mức lương Gross

Thẻ bảo hiểm sức khỏe PTI 24/7

Thử việc nhận 100% lương

Giảm giá lên tới 20% khi sử dụng các dịch vụ tại cửa hàng của công ty hay các đối tác của công ty

Khám sức khỏe tại phòng khám Quốc Tế 1 lần/năm

Thưởng các dịp lễ tết, quà sinh nhât, trung thu...

Tham gia các chương trình đạo tạo phát triển các kỹ năng trong công việc

Thời gian làm việc: 44h/ tuần (Từ thứ 2 – thứ 6)

Thưởng nếu công ty đạt target (6 tháng sẽ tính target 1 lần, nếu đạt thì nhân viên văn phòng được thưởng 1⁄2 tháng lương)

Thưởng KPI cá nhân (xét cuối năm)

Mỗi ngày làm việc được hưởng 1 phần nước uống (Partner Drink)

Mỗi ngày làm việc được hỗ trợ tiền ăn 40k/ngày

