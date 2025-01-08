Tuyển Kế toán tài sản cố định Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 12, KCN Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Tân, TPHCM

Mô Tả Công Việc Kế toán tài sản cố định Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tính định mức cho các loại ba lô, túi xách.

• Phối hợp với phòng Sales, phòng mẫu tính định mức đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

• Nhận đơn túi mẫu từ phòng Sales tính định mức vải, nguyên phụ liệu và hoàn thành bảng định mức để phòng Sales tính giá và phục vụ cho sản xuất.

• Làm việc với phòng Sales và phòng mẫu, Rập, để cập nhật những thay đổi khi hàng lên sản xuất.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo chỉ thị của cấp trên.

• Chi tiết công việc sẽ được trao đổi thêm khi tham gia phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tuổi: 25 - 40

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành balô, túi xách từ 3 năm.

• Biết dùng phần mềm Lectra, Diamino, Modaris là một lợi thế.

• Biết tiếng Anh cơ bản.

• Thành thạo vi tính văn phòng, quản lý tốt dữ liệu.

• Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

• Có kỹ năng làm việc nhóm.

• Các ứng viên mong muốn tìm kiếm công việc ổn định, lâu dài và gắn bó với công ty.

Tại Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kanaan Central Việt Nam

