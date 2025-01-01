Công việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 24 kết quả / Từ khoá "Kinh doanh thiết bị công nghiệp"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp

-

Có 24 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP LETUV VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP LETUV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP LETUV VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thang máy Việt Trí
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty TNHH Thang máy Việt Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH Thang máy Việt Trí
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP LOTUS
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP LOTUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP LOTUS
Hạn nộp: 24/12/2024
Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH ST4I
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công Ty TNHH ST4I làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH ST4I
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ARMSTRONG WESTON VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH ARMSTRONG WESTON VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ARMSTRONG WESTON VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EVNPOWER
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EVNPOWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EVNPOWER
Hạn nộp: 11/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HANDA VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH HANDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HANDA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DACO
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH DACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DACO
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CADLER
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH CADLER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CADLER
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ IDEA
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ IDEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ IDEA
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN
Hạn nộp: 04/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN
Hạn nộp: 04/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ IDEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ IDEA
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH CADLER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CADLER
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH DACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DACO
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH HANDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HANDA VIỆT NAM
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EVNPOWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EVNPOWER
6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH ARMSTRONG WESTON VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ARMSTRONG WESTON VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công Ty TNHH ST4I làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH ST4I
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP LOTUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP LOTUS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty TNHH Thang máy Việt Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Thang máy Việt Trí
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP LETUV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP LETUV VIỆT NAM
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp hiện đang rất sôi động tại nhiều tỉnh thành của Việt Nam với mức lương dao động từ 13.000.000 - 35.000.000 VNĐ/tháng. Đây là nghề có triển vọng cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp, mang lại cơ hội thăng tiến và thu nhập hấp dẫn.

1. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp

Với vai trò quan trọng, nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp đang được các doanh nghiệp để tâm từ đó mang đến cơ hội thăng tiến và mức thu nhập hấp dẫn, đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh cao của thị trường.

Nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp là người chuyên đảm nhiệm việc tư vấn, bán hàng và phát triển mối quan hệ khách hàng trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp. Vai trò của họ không chỉ giới hạn ở việc thúc đẩy doanh số mà còn góp phần xây dựng uy tín thương hiệu và tạo nên sự kết nối giữa nhà sản xuất và doanh nghiệp sử dụng thiết bị.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ngày càng hiện đại hóa, nhu cầu sử dụng các thiết bị công nghiệp tiên tiến đang gia tăng mạnh mẽ. Điều này đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho vị trí nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp. Trên nhiều trang tuyển dụng lớn, mỗi ngày có hàng trăm tin đăng tuyển, thể hiện xu hướng phát triển không ngừng của ngành. Đặc biệt, nhân sự có kỹ năng tư vấn và am hiểu sản phẩm luôn được ưu tiên trong mắt nhà tuyển dụng.

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp luôn được nhiều doanh nghiệp quan tâm và chú trọng
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp luôn được nhiều doanh nghiệp quan tâm và chú trọng

2. Mức lương của nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp

Thu nhập của nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp phụ thuộc vào kinh nghiệm, năng lực và vị trí đảm nhiệm. Đây là ngành có mức lương hấp dẫn, cùng nhiều chế độ thưởng hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng, tạo động lực lớn cho người lao động. Dưới đây là bảng thống kê mức lương trung bình theo từng vị trí:

Nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Nhân viên kinh doanh

13.000.000 - 20.000.000

Chuyên viên kinh doanh

18.000.000 - 30.000.000

Trưởng phòng kinh doanh

25.000.000 - 35.000.000
Mức thu nhập thực tế còn phụ thuộc vào năng lực bán hàng và khả năng đàm phán của mỗi ứng viên. Ngoài mức lương cứng như trên, nhiều doanh nghiệp còn áp dụng chính sách thưởng hiệu suất để khuyến khích nhân viên đạt hoặc vượt mục tiêu kinh doanh.

3. Mô tả công việc của nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp

Nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy doanh số và mở rộng thị trường. Công việc này đòi hỏi khả năng tư duy chiến lược và sự nhạy bén trong xử lý thông tin. Dưới đây là những mô tả đầu công việc chính:

  • Nghiên cứu và phân tích thị trường: Thu thập và phân tích thông tin từ thị trường, phản hồi của khách hàng và hoạt động của đối thủ cạnh tranh để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả.

  • Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ khách hàng: Tiếp cận khách hàng tiềm năng có nhu cầu đầu tư thiết bị xử lý môi trường, vật tư trong ngành sản xuất như xi măng, gang thép, nhiệt điện.

  • Tư vấn và đề xuất giải pháp: Đánh giá nhu cầu khách hàng và đưa ra những giải pháp phù hợp về sản phẩm, dịch vụ.

  • Đàm phán và thương thảo hợp đồng: Chuẩn bị hồ sơ thầu, trình duyệt và tiến hành đàm phán để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh doanh tối ưu.

  • Lập kế hoạch triển khai dự án: Theo dõi, nắm bắt diễn biến dự án, đảm bảo tất cả giai đoạn thực hiện đơn hàng đúng tiến độ và đạt chất lượng yêu cầu.

  • Cung cấp thông tin chính xác: Báo cáo kịp thời về tình hình dự án, kết quả kinh doanh và các cơ hội phát triển thị trường.

Nhân viên có khả năng đàm phán tốt là một điểm cộng trong quá trình làm tại vị trí nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp
Nhân viên có khả năng đàm phán tốt là một điểm cộng trong quá trình làm tại vị trí nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp

4. Yêu cầu của việc làm nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp

Nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp cần đáp ứng những tiêu chuẩn cao về kỹ năng và kinh nghiệm để đảm bảo hiệu quả trong công việc. Đây là những yêu cầu cơ bản:

  • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán: Khả năng trình bày rõ ràng, thuyết phục và đàm phán hiệu quả trong quá trình tư vấn cho khách hàng đóng vai trò quan trọng, giúp dễ dàng chốt đơn với khách.

  • Am hiểu về sản phẩm: Hiểu biết sâu sắc về thiết bị công nghiệp, bao gồm vật tư, phụ tùng máy móc trong ngành công nghiệp nặng như xi măng, gang thép hoặc các ngành sản xuất liên quan.

  • Kỹ năng hợp tác tốt: Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp và khách hàng để đạt mục tiêu chung.

  • Trình độ và kinh nghiệm: Tốt nghiệp đại học trở lên, kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị hoặc các ngành nghề tương tự.

  • Khả năng làm việc độc lập và đi công tác: Có thể tự xử lý công việc, sẵn sàng công tác xa hoặc làm việc ngoài giờ khi cần thiết.

  • Phẩm chất cá nhân: Uy tín, trung thực, đáng tin cậy trong mọi giao dịch và mối quan hệ công việc.

Là một ngành nghề đặc thù, vị trí nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp đòi hỏi ứng viên phải có kiến thức nhất định về sản phẩm
Là một ngành nghề đặc thù, vị trí nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp đòi hỏi ứng viên phải có kiến thức nhất định về sản phẩm

5. Khu vực tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp nhiều

Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp hiện đang gia tăng ở nhiều tỉnh, thành phố lớn trên cả nước, tập trung vào các khu vực có ngành công nghiệp phát triển mạnh. Dưới đây là một số địa phương nổi bật:

  • Tuyển dụng việc nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp Hà Nội: Hà Nội tập trung nhiều nhà máy sản xuất, khu công nghiệp, và những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xử lý môi trường, sản xuất thép, xi măng. Nhu cầu tuyển dụng cao nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp phụ trợ.

  • Tuyển dụng việc nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp TP. HCM: Đây là nơi tập trung nhiều công ty thiết bị công nghiệp phục vụ ngành như xây dựng, hóa chất, chế tạo máy. Đặc biệt, nhu cầu mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh số tại đây luôn đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng.

  • Tuyển dụng việc nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp Đà Nẵng: Là trung tâm kinh tế khu vực miền Trung, Đà Nẵng có sự phát triển vượt bậc trong ngành công nghiệp sạch và năng lượng tái tạo. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp tại đây chủ yếu nhằm phục vụ các dự án lớn trong khu vực.

Ngoài ra, nhiều tỉnh, thành phố khác như Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai cũng có nhu cầu cao, nhờ sự phát triển đồng bộ của các khu công nghiệp và hệ thống sản xuất trên cả nước. Tuy nhiên ở mỗi tỉnh thành sẽ có nhu cầu tuyển dụng khác nhau.

Tại các thành phố lớn có hàng trăm tin đăng tuyển nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp mỗi năm
Tại các thành phố lớn có hàng trăm tin đăng tuyển nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp mỗi năm

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị công nghiệp đang là xu hướng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của những ngành công nghiệp. Để thành công, ứng viên cần trang bị kỹ năng giao tiếp, am hiểu sản phẩm, khả năng đàm phán và sẵn sàng học hỏi. Bên cạnh đó, việc chủ động nghiên cứu thị trường và xây dựng mối quan hệ khách hàng bền vững là yếu tố quan trọng để đạt được mục tiêu nghề nghiệp.