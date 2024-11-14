Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam

Kinh doanh thiết bị công nghiệp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị công nghiệp Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tòa Nam Hải, KĐT Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Cập nhật thông tin sản phẩm vào web + các kênh bán hàng
- Trả lời và tư vấn cho khách hàng
- Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống
- Xử lý cơ hội + báo giá
- Chốt đơn hàng + hợp đồng
- Theo dõi thực hiện hợp đồng

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm bán hàng online
- Kỹ năng bán hàng, đàm phán, chốt sale
- Chịu khó, ham học hỏi, ưu tiên có kiến thức về sản phẩm kỹ thuật
- Giao tiếp tốt, cởi mở, thân thiện, tận tâm với khách hàng
- Giới tính : Nữ

Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cho vị trí này: Lương cứng ( tùy theo năng lực ứng viên) + % doanh số + phụ cấp
- Môi trường làm việc sạch sẽ, khoa học. Đồng nghiệp hòa đồng, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ nhau và đều tốt nghiệp từ các trường Đại học. Có sân chơi bóng bàn cho anh em sau giờ làm việc.
- Tham gia đóng BHXH, BHYT,BHTN, tai nạn. Trong đó công ty đóng 21,5% và NLĐ đóng 10,5%.
- Hưởng các chế độ nghỉ lễ, phép, nghỉ việc riêng hưởng lương theo luật lao động.
- Thưởng các dịp lễ: 2/9, 30/4-1/5, con CNBV nhân dịp trung thu, Tết thiếu nhi, Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán.
- Trích công đoàn: quà sinh nhật +ma chay+hiếu hỉ+đau ốm+thăm bệnh CBNV, con mới sinh,...
- Tham gia các hoạt động vui chơi, teambuiding, các hoạt động thư giãn trong giờ làm việc, các buổi học đào tạo, tổ chức sinh nhật cho nhân viên trong tháng, 20/10. 8/3 do công ty tổ chức.
- Đóng góp các ý tưởng, sáng tiến cải tiến trong công việc sẽ được tuyên dương và khen thưởng xứng đáng.
- Đánh giá nhân viên và khen thưởng cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam

Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa Nam Hải, KĐT Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-online-thu-nhap-8-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job249195
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP LETUV VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP LETUV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP LETUV VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thang máy Việt Trí
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty TNHH Thang máy Việt Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH Thang máy Việt Trí
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP LOTUS
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP LOTUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP LOTUS
Hạn nộp: 24/12/2024
Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH ST4I
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công Ty TNHH ST4I làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH ST4I
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ARMSTRONG WESTON VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH ARMSTRONG WESTON VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ARMSTRONG WESTON VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NHỰA VIỆT ÚC
Hạn nộp: 25/09/2025
Đồng Nai Còn 9 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty thời trang J-P
Tuyển Kế toán kho Công ty thời trang J-P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu
Công ty thời trang J-P
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP LETUV VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP LETUV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP LETUV VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thang máy Việt Trí
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty TNHH Thang máy Việt Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH Thang máy Việt Trí
Hạn nộp: 28/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP LOTUS
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP LOTUS làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP LOTUS
Hạn nộp: 24/12/2024
Bắc Ninh Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM
Hạn nộp: 27/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH ST4I
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công Ty TNHH ST4I làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
Công Ty TNHH ST4I
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ARMSTRONG WESTON VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH ARMSTRONG WESTON VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ARMSTRONG WESTON VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/12/2024
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH CADLER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH CADLER
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH DACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DACO
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH HANDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH HANDA VIỆT NAM
11 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công Ty TNHH ST4I làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Công Ty TNHH ST4I
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH ECO ONE VIỆT NAM
15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP LETUV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP LETUV VIỆT NAM
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm