Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa Nam Hải, KĐT Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Cập nhật thông tin sản phẩm vào web + các kênh bán hàng

- Trả lời và tư vấn cho khách hàng

- Cập nhật thông tin khách hàng vào hệ thống

- Xử lý cơ hội + báo giá

- Chốt đơn hàng + hợp đồng

- Theo dõi thực hiện hợp đồng

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm bán hàng online

- Kỹ năng bán hàng, đàm phán, chốt sale

- Chịu khó, ham học hỏi, ưu tiên có kiến thức về sản phẩm kỹ thuật

- Giao tiếp tốt, cởi mở, thân thiện, tận tâm với khách hàng

- Giới tính : Nữ

Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cho vị trí này: Lương cứng ( tùy theo năng lực ứng viên) + % doanh số + phụ cấp

- Môi trường làm việc sạch sẽ, khoa học. Đồng nghiệp hòa đồng, vui vẻ, sẵn sàng giúp đỡ nhau và đều tốt nghiệp từ các trường Đại học. Có sân chơi bóng bàn cho anh em sau giờ làm việc.

- Tham gia đóng BHXH, BHYT,BHTN, tai nạn. Trong đó công ty đóng 21,5% và NLĐ đóng 10,5%.

- Hưởng các chế độ nghỉ lễ, phép, nghỉ việc riêng hưởng lương theo luật lao động.

- Thưởng các dịp lễ: 2/9, 30/4-1/5, con CNBV nhân dịp trung thu, Tết thiếu nhi, Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán.

- Trích công đoàn: quà sinh nhật +ma chay+hiếu hỉ+đau ốm+thăm bệnh CBNV, con mới sinh,...

- Tham gia các hoạt động vui chơi, teambuiding, các hoạt động thư giãn trong giờ làm việc, các buổi học đào tạo, tổ chức sinh nhật cho nhân viên trong tháng, 20/10. 8/3 do công ty tổ chức.

- Đóng góp các ý tưởng, sáng tiến cải tiến trong công việc sẽ được tuyên dương và khen thưởng xứng đáng.

- Đánh giá nhân viên và khen thưởng cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam

