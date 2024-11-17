Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 229A Nguyễn Xiển,Khu phố ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lập chứng từ xuất – nhập, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kiểm tra các giấy tờ liên quan

Theo dõi, kiểm tra việc ghi chép, đối chiếu số liệu xuất, nhập Kho

Tham gia công tác kiểm kê định kỳ, kiểm đếm số lượng, chất lượng hàng đi, về kho.

Hạch toán hàng xuất nhập trong ngày

Thực hiện quản lý, lưu trữ các chứng từ liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng, Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 1 năm tại vị trí Kế toán

Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Misa, thành thạo Word, Excel

Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận

Có khả năng tự sắp xếp công việc hợp lí và khoa học

Có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8.000.000 – 12.000.000 + Phụ cấp

BHXH đầy đủ

Phụ cấp cơm trưa và các phụ cấp khác

Thưởng tháng 13

Thưởng theo kết quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN

