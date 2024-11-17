Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN

Kinh doanh thiết bị công nghiệp

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 229A Nguyễn Xiển,Khu phố ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Quận 9

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Lập chứng từ xuất – nhập, chi phí mua hàng, hoá đơn bán hàng và kiểm tra các giấy tờ liên quan
Theo dõi, kiểm tra việc ghi chép, đối chiếu số liệu xuất, nhập Kho
Tham gia công tác kiểm kê định kỳ, kiểm đếm số lượng, chất lượng hàng đi, về kho.
Hạch toán hàng xuất nhập trong ngày
Thực hiện quản lý, lưu trữ các chứng từ liên quan.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng, Ban Lãnh đạo

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trên 1 năm tại vị trí Kế toán
Ưu tiên biết sử dụng phần mềm Misa, thành thạo Word, Excel
Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn, hoạt bát, cẩn thận
Có khả năng tự sắp xếp công việc hợp lí và khoa học
Có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8.000.000 – 12.000.000 + Phụ cấp
BHXH đầy đủ
Phụ cấp cơm trưa và các phụ cấp khác
Thưởng tháng 13
Thưởng theo kết quả kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 229A Nguyễn Xiển,Khu phố ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

