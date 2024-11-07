Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị công nghiệp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Lô CN2, KCN Mai Trung
- An Tây
- Bến Cát
- Bình Dương, Bến Cát
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Tham gia sự kiện quảng bá sản phẩm/ sự kiện của công ty
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới
Nghiên cứu, xác định và tiếp cận khách hàng tiềm năng trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ in 3D (sản xuất, y tế, công nghiệp ô tô, giáo dục, v.v.).
Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật
Lập kế hoạch bán hàng và chốt đơn hàng
Theo dõi và báo cáo theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí, tự động hóa hoặc các ngành liên quan
Ưu tiên ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng kỹ thuật, có kinh nghiệm về in 3D hoặc các ngành công nghệ cao.
Hoặc chưa có kinh nghiệm nhưng đã từng được đào tạo qua các chương trình học về in 3D chính qui hoặc không chính qui
Hiểu biết về công nghệ in 3D, đặc biệt là công nghệ SLA
Biết sử dụng phần mềm vẽ 3D
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN Thì Được Hưởng Những Gì
Công ty hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca
Có KTX miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở
Mức lương tăng ca, mức đóng BHXH cao
Có cơ hội học tập và phát triển sự nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
