Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô CN2, KCN Mai Trung - An Tây - Bến Cát - Bình Dương, Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Tham gia sự kiện quảng bá sản phẩm/ sự kiện của công ty

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới

Nghiên cứu, xác định và tiếp cận khách hàng tiềm năng trong các lĩnh vực ứng dụng công nghệ in 3D (sản xuất, y tế, công nghiệp ô tô, giáo dục, v.v.).

Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật

Lập kế hoạch bán hàng và chốt đơn hàng

Theo dõi và báo cáo theo yêu cầu cấp trên

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí, tự động hóa hoặc các ngành liên quan

Ưu tiên ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng kỹ thuật, có kinh nghiệm về in 3D hoặc các ngành công nghệ cao.

Hoặc chưa có kinh nghiệm nhưng đã từng được đào tạo qua các chương trình học về in 3D chính qui hoặc không chính qui

Hiểu biết về công nghệ in 3D, đặc biệt là công nghệ SLA

Biết sử dụng phần mềm vẽ 3D

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca

Có KTX miễn phí toàn bộ chi phí ăn ở

Mức lương tăng ca, mức đóng BHXH cao

Có cơ hội học tập và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL VN

