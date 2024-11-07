Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH CADLER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị công nghiệp Tại CÔNG TY TNHH CADLER
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Tư vấn giới thiệu sản phẩm và triển khai các chương trình ưu đãi của Công ty đến các cửa hàng, Showroom, Đại lý các sản phẩm của công ty: Khóa cửa, Phụ kiện tủ bếp - tủ áo
- Quản lý và chăm sóc khách hàng sẵn có và mở thêm Đại Lý mới
- Phát triển thêm các kênh bán hàng của bản thân nếu có năng lực.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, không phân biệt ngành nghề
- Đam mê kinh doanh, sức khỏe tốt, có thể đi công tác các tỉnh
- Khả năng giao tiếp và ứng xử tốt, nhanh nhẹn, tự tin
- Trung thực, ham học hỏi, có mong muốn thăng tiến công việc
Tại CÔNG TY TNHH CADLER Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: hấp dẫn từ 10 triệu-15 triệu trở lên.. (lương cứng+ phụ cấp xăng xe+phụ cấp điện thoại+ thưởng doanh số+thưởng quý )
- Chế độ: Được đóng BHXH, du lịch hàng năm, thưởng các ngày Lễ ..Tết theo quy định
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp trẻ trung năng động.
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng không giới hạn độ tuổi, thâm niên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CADLER
