Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH CADLER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tư vấn giới thiệu sản phẩm và triển khai các chương trình ưu đãi của Công ty đến các cửa hàng, Showroom, Đại lý các sản phẩm của công ty: Khóa cửa, Phụ kiện tủ bếp - tủ áo

- Quản lý và chăm sóc khách hàng sẵn có và mở thêm Đại Lý mới

- Phát triển thêm các kênh bán hàng của bản thân nếu có năng lực.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, không phân biệt ngành nghề

- Đam mê kinh doanh, sức khỏe tốt, có thể đi công tác các tỉnh

- Khả năng giao tiếp và ứng xử tốt, nhanh nhẹn, tự tin

- Trung thực, ham học hỏi, có mong muốn thăng tiến công việc

Tại CÔNG TY TNHH CADLER Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: hấp dẫn từ 10 triệu-15 triệu trở lên.. (lương cứng+ phụ cấp xăng xe+phụ cấp điện thoại+ thưởng doanh số+thưởng quý )

- Chế độ: Được đóng BHXH, du lịch hàng năm, thưởng các ngày Lễ ..Tết theo quy định

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp trẻ trung năng động.

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng không giới hạn độ tuổi, thâm niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CADLER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.