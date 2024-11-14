Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm phát triển các Khách hàng tiềm năng theo định hướng và định vị sản phẩm của công ty: Thiết bị tự động hóa, các thiết bị máy móc mà công ty đang phân phối, kinh doanh

Tư vấn giúp khách hàng chọn được dòng sản phẩm phù hợp.

Lập báo giá, hợp đồng... phù hợp với nhu cầu và yêu cầu từng đối tượng khách hàng mục tiêu

Báo cáo doanh thu, tình hình kinh doanh mỗi tuần/tháng/quý cho Trưởng bộ phận

Chăm sóc, duy trì các mối quan hệ với khách hàng sau khi bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại Học chuyên ngành Tự động hóa/ Điện – Điện tử, Quản trị kinh doanh hoặc liên quan.

Kỹ năng nắm bắt điểm mạnh, điểm yếu sản phẩm/ dịch vụ của Công ty và đối thủ cạnh tranh trên thị trường

Hiểu biết về điện, động cơ, thiết bị cơ khí, tự động hóa là điểm cộng.

Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, năng động.

Khả năng đọc hiểu tài liệu, trao đổi và giao tiếp Tiếng Anh.

Tin học: sử dụng Microsoft Office thành thạo.

Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 12.000.000 VND đến 16.000.000 VND + Hoa hồng.

Thưởng: thưởng nóng, thưởng nhân viên xuất sắc, thưởng dự án, thưởng hiệu quả.

Gói Bảo hiểm Tai nạn & Chi phí y tế 24/7 cho nhân viên.

Du lịch, Team building, Birthday, Happy hours...

Lộ trình thăng tiến dựa trên cơ sở năng lực, thành tích và mong muốn phát triển của bản thân; cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho từng vị trí;

Được tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng, phương pháp làm việc dành cho nhân viên;

Tham gia các chương trình đào tạo kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao của Công ty, của đối tác, nhà cung cấp thiết bị trong và ngoài nước.

Cơ hội tham gia các hội thảo, triển lãm, khóa đào tạo ở trong và ngoài nước: Châu Âu, Đông Nam Á.

Được tiếp xúc, làm việc và học hỏi từ các khách hàng, đối tác lớn và tiếp xúc các công nghệ mới nhất trong nước và trên thế giới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI

