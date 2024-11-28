Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị công nghiệp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H
- Hà Nội: Số nhà 15A, Liền kề 40, Khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Chăm sóc đối tác, khách hàng đã có sẵn, phát triển thêm khách hàng mới.
- Quản lý thực hiện hợp đồng.
- Phối hợp với các hãng, cung cấp giải pháp, tư vấn và lập phương án kỹ thuật cho cho các nhà máy điện
- Phối hợp với khách hàng, hãng cung cấp và các phòng bàn khác trong công ty trong quá trình triển khai dự án
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ trưởng phòng.
- Báo cáo tình trạng, kết quả công việc định kỳ theo tuần, tháng, quý
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
- Ngoại ngữ: (ưu tiên ứng viên biết tiếng anh)
- Học lực: cao đẳng trở lên
- Máy tính: Biết sử dụng OFFICE ( Word/Excel/Outlook )
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, xử lý công việc tốt.
- Tự tin, chăm chỉ, kiên trì, nhiệt tình, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc
- Làm việc có kế hoạch, có khả năng chịu được áp lực công việc, có kỹ năng làm việc theo nhóm
- Trung thực, siêng năng, chịu được áp lực.
- Giao tiếp tốt, nhạy bén.
- Tuổi: 20 tuổi đến 35 tuổi .
- Có khả năng đi công tác
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 & chủ nhật và các ngày theo luật định.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định và Luật Lao động Việt Nam.
- Có hoa hồng theo doanh số
- Tăng lương theo năng lực và định kỳ
- Thưởng lễ, tết
- Hàng năm đánh giá hiệu quả, nhân viên ưu tú
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiết, gắn kết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI