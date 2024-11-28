Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H

Kinh doanh thiết bị công nghiệp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị công nghiệp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 15A, Liền kề 40, Khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Chăm sóc đối tác, khách hàng đã có sẵn, phát triển thêm khách hàng mới.
- Quản lý thực hiện hợp đồng.
- Phối hợp với các hãng, cung cấp giải pháp, tư vấn và lập phương án kỹ thuật cho cho các nhà máy điện
- Phối hợp với khách hàng, hãng cung cấp và các phòng bàn khác trong công ty trong quá trình triển khai dự án
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ trưởng phòng.
- Báo cáo tình trạng, kết quả công việc định kỳ theo tuần, tháng, quý

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: không yêu cầu
- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
- Ngoại ngữ: (ưu tiên ứng viên biết tiếng anh)
- Học lực: cao đẳng trở lên
- Máy tính: Biết sử dụng OFFICE ( Word/Excel/Outlook )
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, xử lý công việc tốt.
- Tự tin, chăm chỉ, kiên trì, nhiệt tình, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc
- Làm việc có kế hoạch, có khả năng chịu được áp lực công việc, có kỹ năng làm việc theo nhóm
- Trung thực, siêng năng, chịu được áp lực.
- Giao tiếp tốt, nhạy bén.
- Tuổi: 20 tuổi đến 35 tuổi .
- Có khả năng đi công tác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản: 7-15tr + Hoa hồng theo doanh số (hoặc thỏa thuận).
- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 & chủ nhật và các ngày theo luật định.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định và Luật Lao động Việt Nam.
- Có hoa hồng theo doanh số
- Tăng lương theo năng lực và định kỳ
- Thưởng lễ, tết
- Hàng năm đánh giá hiệu quả, nhân viên ưu tú
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiết, gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu đô thị mới Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

