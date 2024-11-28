Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 15A, Liền kề 40, Khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Chăm sóc đối tác, khách hàng đã có sẵn, phát triển thêm khách hàng mới.

- Quản lý thực hiện hợp đồng.

- Phối hợp với các hãng, cung cấp giải pháp, tư vấn và lập phương án kỹ thuật cho cho các nhà máy điện

- Phối hợp với khách hàng, hãng cung cấp và các phòng bàn khác trong công ty trong quá trình triển khai dự án

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu từ trưởng phòng.

- Báo cáo tình trạng, kết quả công việc định kỳ theo tuần, tháng, quý

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: không yêu cầu

- Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu

- Ngoại ngữ: (ưu tiên ứng viên biết tiếng anh)

- Học lực: cao đẳng trở lên

- Máy tính: Biết sử dụng OFFICE ( Word/Excel/Outlook )

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, xử lý công việc tốt.

- Tự tin, chăm chỉ, kiên trì, nhiệt tình, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc

- Làm việc có kế hoạch, có khả năng chịu được áp lực công việc, có kỹ năng làm việc theo nhóm

- Trung thực, siêng năng, chịu được áp lực.

- Giao tiếp tốt, nhạy bén.

- Tuổi: 20 tuổi đến 35 tuổi .

- Có khả năng đi công tác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cơ bản: 7-15tr + Hoa hồng theo doanh số (hoặc thỏa thuận).

- Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 & chủ nhật và các ngày theo luật định.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định và Luật Lao động Việt Nam.

- Có hoa hồng theo doanh số

- Tăng lương theo năng lực và định kỳ

- Thưởng lễ, tết

- Hàng năm đánh giá hiệu quả, nhân viên ưu tú

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiết, gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT T&H

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin