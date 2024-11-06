Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị công nghiệp Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
-Tư vấn, báo giá trên data có sẵn.
-Được tính hoa hồng trên doanh thu nếu có thêm khách hàng mới (không bắt buộc doanh số)
-Chuẩn bị Hợp đồng, thư đề nghị thanh toán...chứng từ liên quan gửi khách hàng
-Theo dõi vận đơn giao hàng cho khách
-Tương tác với khách hàng sau khi bán hàng để tiếp nhận yêu cầu bảo hành hoặc sữa chữa (nếu có).
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, marketing,…
-Ưu tiên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Công ty tổ chức cho tham gia các khóa học, workshop về kỹ năng mềm trong kinh doanh, phát triển bản thân, ...
- Có kinh nghiệm về sale sẽ được ưu tiên
- Có ý chí cầu tiến trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương cứng: 8tr-10tr +HOA HỒNG (Khi có khách mới sẽ được hưởng hoa hồng, tuy nhiên sẽ ko áp doanh số để trừ lương)
-Công ty tổ chức cho tham gia các khóa học, workshop về kỹ năng mềm trong kinh doanh, phát triển bản thân, ...
-Chế độ BHXH đầy đủ theo pháp luật
-Teambuilding, Phụ cấp ăn uống, thưởng lễ tết, tháng 13
-Môi trường không toxic, drama
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
