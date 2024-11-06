Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Tư vấn, báo giá trên data có sẵn.

-Được tính hoa hồng trên doanh thu nếu có thêm khách hàng mới (không bắt buộc doanh số)

-Chuẩn bị Hợp đồng, thư đề nghị thanh toán...chứng từ liên quan gửi khách hàng

-Theo dõi vận đơn giao hàng cho khách

-Tương tác với khách hàng sau khi bán hàng để tiếp nhận yêu cầu bảo hành hoặc sữa chữa (nếu có).

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, marketing,…

-Ưu tiên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Công ty tổ chức cho tham gia các khóa học, workshop về kỹ năng mềm trong kinh doanh, phát triển bản thân, ...

- Có kinh nghiệm về sale sẽ được ưu tiên

- Có ý chí cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng: 8tr-10tr +HOA HỒNG (Khi có khách mới sẽ được hưởng hoa hồng, tuy nhiên sẽ ko áp doanh số để trừ lương)

-Công ty tổ chức cho tham gia các khóa học, workshop về kỹ năng mềm trong kinh doanh, phát triển bản thân, ...

-Chế độ BHXH đầy đủ theo pháp luật

-Teambuilding, Phụ cấp ăn uống, thưởng lễ tết, tháng 13

-Môi trường không toxic, drama

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin