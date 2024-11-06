Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Kinh doanh thiết bị công nghiệp

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Tư vấn, báo giá trên data có sẵn.
-Được tính hoa hồng trên doanh thu nếu có thêm khách hàng mới (không bắt buộc doanh số)
-Chuẩn bị Hợp đồng, thư đề nghị thanh toán...chứng từ liên quan gửi khách hàng
-Theo dõi vận đơn giao hàng cho khách
-Tương tác với khách hàng sau khi bán hàng để tiếp nhận yêu cầu bảo hành hoặc sữa chữa (nếu có).

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, marketing,…
-Ưu tiên có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Công ty tổ chức cho tham gia các khóa học, workshop về kỹ năng mềm trong kinh doanh, phát triển bản thân, ...
- Có kinh nghiệm về sale sẽ được ưu tiên
- Có ý chí cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng: 8tr-10tr +HOA HỒNG (Khi có khách mới sẽ được hưởng hoa hồng, tuy nhiên sẽ ko áp doanh số để trừ lương)
-Công ty tổ chức cho tham gia các khóa học, workshop về kỹ năng mềm trong kinh doanh, phát triển bản thân, ...
-Chế độ BHXH đầy đủ theo pháp luật
-Teambuilding, Phụ cấp ăn uống, thưởng lễ tết, tháng 13
-Môi trường không toxic, drama

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 229A Nguyễn Xiển,Khu phố ích Thạnh, Phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ IDEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ IDEA
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐẠI DƯƠNG MỚI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EVNPOWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EVNPOWER
6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ - CÂN ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG TÍN THÀNH TIẾN
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT NAM PHÁT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ĐÔNG NAM
Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty TNHH Thang máy Việt Trí làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Thang máy Việt Trí
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm