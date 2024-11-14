Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Mức lương 8 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 12 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh - Bình Dương ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Chủ động tìm kiếm, tạo dựng, duy trì và phát triển khách hàng.

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, triển khai các chương trình bán hàng tới khách hàng.

- Đi viếng thăm khách hàng theo tuyến.

- Dự báo bán hàng tại địa bàn phụ trách.

- Giải quyết các nhu cầu, vấn đề và mối quan tâm của khách hàng.

- Báo cáo doanh số, tình hình thị trường và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng, phát triển kênh phân phối truyền thống, ưu tiên trong lĩnh vực ngành hàng chiếu sáng, máy bơm và máy lọc nước.

- Có tinh thần cầu tiến và ước muốn học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn: Lương cơ bản 7-15 triệu + Thưởng doanh thu

- Được hưởng tất cả các phúc lợi, BHXH theo quy định của Luật lao động

- Cơ hội trở thành " nhà đầu tư", được làm chủ trong công việc và cuộc sống.

- Được tham gia các khoá đào tạo trực tiếp từ Ban giám đốc và các chuyên gia.

- Được tham gia các hoạt động team building, văn hoá, thể thao,...

