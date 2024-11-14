Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị công nghiệp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM
Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
12 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Hồ Chí Minh
- Bình Dương ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 8 - 25 Triệu
- Chủ động tìm kiếm, tạo dựng, duy trì và phát triển khách hàng.
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, triển khai các chương trình bán hàng tới khách hàng.
- Đi viếng thăm khách hàng theo tuyến.
- Dự báo bán hàng tại địa bàn phụ trách.
- Giải quyết các nhu cầu, vấn đề và mối quan tâm của khách hàng.
- Báo cáo doanh số, tình hình thị trường và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh
Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng, phát triển kênh phân phối truyền thống, ưu tiên trong lĩnh vực ngành hàng chiếu sáng, máy bơm và máy lọc nước.
- Có tinh thần cầu tiến và ước muốn học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập không giới hạn: Lương cơ bản 7-15 triệu + Thưởng doanh thu
- Được hưởng tất cả các phúc lợi, BHXH theo quy định của Luật lao động
- Cơ hội trở thành " nhà đầu tư", được làm chủ trong công việc và cuộc sống.
- Được tham gia các khoá đào tạo trực tiếp từ Ban giám đốc và các chuyên gia.
- Được tham gia các hoạt động team building, văn hoá, thể thao,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM
