Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM

Kinh doanh thiết bị công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị công nghiệp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
12 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

- Bình Dương ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Chủ động tìm kiếm, tạo dựng, duy trì và phát triển khách hàng.
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, triển khai các chương trình bán hàng tới khách hàng.
- Đi viếng thăm khách hàng theo tuyến.
- Dự báo bán hàng tại địa bàn phụ trách.
- Giải quyết các nhu cầu, vấn đề và mối quan tâm của khách hàng.
- Báo cáo doanh số, tình hình thị trường và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm bán hàng, phát triển kênh phân phối truyền thống, ưu tiên trong lĩnh vực ngành hàng chiếu sáng, máy bơm và máy lọc nước.
- Có tinh thần cầu tiến và ước muốn học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn: Lương cơ bản 7-15 triệu + Thưởng doanh thu
- Được hưởng tất cả các phúc lợi, BHXH theo quy định của Luật lao động
- Cơ hội trở thành " nhà đầu tư", được làm chủ trong công việc và cuộc sống.
- Được tham gia các khoá đào tạo trực tiếp từ Ban giám đốc và các chuyên gia.
- Được tham gia các hoạt động team building, văn hoá, thể thao,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN MAXWIN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Phúc Sơn – TP Ninh Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

