Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL

Kinh doanh thiết bị công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị công nghiệp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 31/100 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới đại lý, dự án và đối tác tiềm năng trong lĩnh vưc PCCC
- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của Công ty.
- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hóa đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.
- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản lý kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketing hoặc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan.
- Có khả năng đi công tác tỉnh,
- Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 1 năm trở lên.
- Có kiến thức về các sản phẩm PCCC là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập theo tháng từ 10 đến 20 triệu tùy theo hiệu quả công việc.
- Lương tháng 13, được hưởng % doanh thu bán hàng tháng, doanh số năm, doanh số theo dự án.
- Thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật Công ty, sinh nhật Cá nhân cùng các chế độ phúc lợi đầy đủ.
- Công ty cam kết đóng bảo hiểm và các chế độ khác theo luật Lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: BT49 Ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

