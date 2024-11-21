Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 31/100 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới đại lý, dự án và đối tác tiềm năng trong lĩnh vưc PCCC

- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của Công ty.

- Trực tiếp thực hiện, đốc thúc thực hiện hợp đồng, bao gồm các thủ tục giao hàng, xuất hóa đơn, cùng khách hàng kiểm tra chất lượng sản phẩm giao.

- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm/dịch vụ.

- Trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản lý kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketing hoặc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan.

- Có khả năng đi công tác tỉnh,

- Ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh ít nhất 1 năm trở lên.

- Có kiến thức về các sản phẩm PCCC là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MỚI NANOGEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập theo tháng từ 10 đến 20 triệu tùy theo hiệu quả công việc.

- Lương tháng 13, được hưởng % doanh thu bán hàng tháng, doanh số năm, doanh số theo dự án.

- Thưởng các dịp Lễ, Tết, sinh nhật Công ty, sinh nhật Cá nhân cùng các chế độ phúc lợi đầy đủ.

- Công ty cam kết đóng bảo hiểm và các chế độ khác theo luật Lao động.

