Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EVNPOWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 340/44A Ung Văn Khiêm, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp

- Tìm kiếm khách hàng, đối tác để mở rộng mạng lưới đại lý/ phân phối sản phẩm của Công ty.

- Nhận Data từ công ty cung cấp sau đó hỗ trợ gọi ra để tư vấn và giới thiệu các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và giá sản phẩm theo quy định của công ty.

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đưa ra giải pháp tốt nhất để hỗ trợ khách hàng.

- Thuyết phục và hỗ trợ lên đơn cho khách hàng.

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh.

- Báo cáo tiến độ công việc, báo báo kinh doanh định kỳ.

- Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo điều phối của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh hoặc các ngành Kinh tế.

- Kinh nghiệm làm việc tối thiểu 06 tháng ở vị trí tương đương.

- Giọng nói lưu loát, rõ ràng và dễ nghe

- Có laptop làm việc.

- Chủ động, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc, chịu được áp lực công việc cao.

- Ưu tiên đã làm qua ở lĩnh vực điện năng lượng mặt trời.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EVNPOWER Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập lên đến 15.000.000 đồng/tháng.

- Được training trước khi làm việc và được đào tạo chuyên sâu.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định pháp luật và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ Tết...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI EVNPOWER

