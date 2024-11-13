Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị công nghiệp Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: CTT7
- 1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tiếp nhận và xử lý thông tin của khách hàng được giao và phát triển khách hàng mới
Thực hiện báo giá
Xử lý và chốt đơn hàng
Chốt hợp đồng với khách hàng
Lên đơn bán hàng
Hỗ trợ khách hàng sau bán hàng (Tiếp nhận thông tin: Khiếu nại, bảo hành,...)
Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng
Thực hiện các đề xuất nhập, gỡ, giữ hàng...trên base
Báo cáo theo yêu cầu của TBP, thực hiện các công việc phát sinh khác QL giao
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kỹ thuật,...
Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận lương cứng từ 8 triệu + hoa hồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
