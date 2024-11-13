Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CTT7 - 1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tiếp nhận và xử lý thông tin của khách hàng được giao và phát triển khách hàng mới

Thực hiện báo giá

Xử lý và chốt đơn hàng

Chốt hợp đồng với khách hàng

Lên đơn bán hàng

Hỗ trợ khách hàng sau bán hàng (Tiếp nhận thông tin: Khiếu nại, bảo hành,...)

Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng

Thực hiện các đề xuất nhập, gỡ, giữ hàng...trên base

Báo cáo theo yêu cầu của TBP, thực hiện các công việc phát sinh khác QL giao

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kỹ thuật,...

Có khả năng giải quyết công việc độc lập

Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán tốt

Có từ 01 năm kinh nghiệm kinh doanh ở bất kỳ ngành nghề

Quyền Lợi Được Hưởng

Mức lương: Thỏa thuận lương cứng từ 8 triệu + hoa hồng.

Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên nghiệp

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...

Được xem xét tăng lương hàng năm

Chế độ nghỉ mát hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN,...)

Cách Thức Ứng Tuyển

