Tuyển Kinh doanh thiết bị công nghiệp Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Kinh doanh thiết bị công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị công nghiệp Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CTT7

- 1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị công nghiệp Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tiếp nhận và xử lý thông tin của khách hàng được giao và phát triển khách hàng mới
Thực hiện báo giá
Xử lý và chốt đơn hàng
Chốt hợp đồng với khách hàng
Lên đơn bán hàng
Hỗ trợ khách hàng sau bán hàng (Tiếp nhận thông tin: Khiếu nại, bảo hành,...)
Theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng
Thực hiện các đề xuất nhập, gỡ, giữ hàng...trên base
Báo cáo theo yêu cầu của TBP, thực hiện các công việc phát sinh khác QL giao

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kỹ thuật,...
Có khả năng giải quyết công việc độc lập
Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán tốt
Có từ 01 năm kinh nghiệm kinh doanh ở bất kỳ ngành nghề

Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận lương cứng từ 8 triệu + hoa hồng.
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên nghiệp
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...
Được xem xét tăng lương hàng năm
Chế độ nghỉ mát hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: CTT7-1 KĐT Him Lam, Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

