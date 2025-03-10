Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 46/20 Lê Đình Thám, Phường Tân Quý,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Triển thiết kế các công trình kết cấu thép + bản vẽ kỹ thuật kết cấu thép 2D (Sử dụng Tekla Structure)

Đề xuất, lên phương án kết cấu đang triển khai theo tiêu chuẩn hiện hành và quy định Công ty.

Lập mô hình và tính toán các cấu kiện: móng, cột, vách, dầm, sàn...Thuyết minh thiết kế kết cấu.

Kiểm tra chất lượng bản vẽ để đảm bảo đúng với quy chuẩn của công ty.

Phối hợp với công trường để điều chỉnh hoặc thay đổi thiết kế theo biện pháp thi công.

Lập dự toán khối lượng và giá thầu theo yêu cầu công việc

Phối hợp với các bộ môn kiến trúc, MEP, dự toán...kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ thiết kế kết cấu.

Các công việc khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm triển khai thiết kế kết cấu thép từ 3 năm trở lên. Có kinh nghiệm thi công tại công trường, giám sát thi công là lợi thế.

Tốt nghiệp Đại học ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp ưu tiên tốt nghiệp các trường DHBK tp HCM, Đại Học Kiến Trúc...

Có kinh nghiệp thiết kế kết cấu cho cả mảng dân dụng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng

Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu công việc

Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm, có khả năng làm việc nhóm, có khả năng làm việc dưới áp lực.

Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết theo chính sách của Công ty

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Các chế độ khác theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM GIA

