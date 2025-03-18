Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 145 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Phụ trách thiết kế: Chịu trách nhiệm thiết kế, phân tích kết cấu, lập bảng tính toán, bản vẽ, dựng mô hình tính toán, phối hợp với Kiến trúc và các bộ môn và các công việc khác liên quan đến thiết kế công trình.

Quản lý thiết kế kết cấu công trình.

Quản lý bản vẽ của nhà thầu thiết kế, các nhà thầu phụ Kết cấu, cập nhật thay đổi bản vẽ thiết kế.

Trình phương án và bảo vệ phương án với chủ đầu tư.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp và dân dụng , ưu tiên thiết kế nhà xưởng KCT tiền chế, nhà công nghiệp.

Có thể làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, gắn bó lâu dài với công ty.

Khảo sát hiện trạng công trình, lập phương án - bản vẽ thiết kế kết cấu, Bóc tách định mức vật tư, lập dự toán chi phí xây dựng, tham gia tư vấn phương án thiết kế với khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu chính

Tốt nghiệp đại học hệ chính quy ( ĐH Kiến trúc, ĐH Xây dựng, ĐH – CN Giao thông Vận tải...)

Thuộc các chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và Công nghiệp; Xây dựng, Kết cấu hoặc chuyên ngành có liên quan.

Thành thạo các yêu cầu thiết kế của QCVN, TCVN,...

Thành thạo nghiệp vụ thi công, đọc hiểu thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng, điện, M&E và các lĩnh vực khác liên quan.

Kỹ năng cần có

Sử dụng tin học văn phòng: word, excel, powerpoint,...

Sử dụng phần thiết kế: Autocad, KCS, KATA,.

-Sưe dụng phần mềm tính toán: ETAB, SAP2000, SAFE,PROKON...

Ưu tiên

Sử dụng được Revit là lợi thế

Nắm vững các quy định pháp lý liên quan về đầu tư xây dựng cơ bản.

Kỹ năng thuyết trình tốt.

Ngoại ngữ: có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh.

Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn GMP EU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 14-20 triệu/tháng (thương lượng).

Thưởng: Lễ/Tết, thưởng KPI.

Được: tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Môi trường làm việc: Được làm việc trong môi trường trẻ, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

