Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

Kỹ sư kết cấu máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Thới Hòa, Bến Cát, Bình Dương, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công & điều phối của quản lý trực tiếp hoặc Trưởng phòng.
- Có thể làm việc độc lập, tự đưa ra quyết định và giải quyết vấn đề dựa trên kết quả phân tích của phần mềm và phù hợp với điều kiện thi công.
- Nắm vững, áp dụng hiệu quả các nguyên tắc - hướng dẫn trong tiêu chuẩn hiện hành để thiết kế và đưa ra quyết định.
- Đánh giá tính hợp lý của phương án kết cấu, đề xuất giải pháp tối ưu.
- Phối hợp các bộ phận kiến trúc và MEP để kiểm soát công tác triển khai bản vẽ thiết kế công trình, xử lý các xung đột và cập nhật hiệu chỉnh trong suốt quá trình thi công dự án.
- Các nội dung chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học chuyên ngành kỹ sư dân dụng và công nghiệp
Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề hạng I, II
Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dụng để tính toán khả năng chịu lực, độ bền, ổn định của kết cấu như Sap2000, Etabs, Ramconnection, Idea Statica ...
Sử dụng thành thạo Revit để triển khai HS thiết kế là 1 lợi thế.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế công trình công nghiệp.
Chịu được áp lực về tiến độ dự án, bình tĩnh xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án (nếu có)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp cơm trưa
- Có phòng tập gym cho nhân viên
- Có sân cầu lông, sân bida, có bàn banh lắc
- Được tham gia đào tạo các khóa kỹ năng trong công ty
- Chế độ nghỉ dưỡng kết hợp team building hằng năm
- Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc
- Mô hình làm việc chuyên nghiệp, trang bị đầy đủ thiết bị, năng động, thân thiện và cởi mở
- Chính sách tăng lương hàng năm, dựa vào khung đánh giá năng lực 2p
- Thưởng mục tiêu (okr) và các dịp lễ lớn, thưởng kpis vào cuối năm
- Công việc ổn định và lâu dài
- Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô B_4B3_CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3 - Phường Thới Hòa - Thành phố Bến Cát - Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

