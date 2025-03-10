Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ATLANTIC VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ATLANTIC VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Kỹ sư kết cấu máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ATLANTIC VIỆT NAM

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Tầng 3 BH 02

- 08, vinhomes imperia hải phòng, thượng lý, Hồng Bàng,Hải Phòng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thiết kế và tính toán kết cấu
Tiếp nhận yêu cầu thiết kế từ bộ phận kiến trúc hoặc công ty, phân tích và đề xuất giải pháp tối ưu
Tính toán khả năng chịu lực của kết cấu theo tiêu chuẩn, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả
Triển khai bản vẽ và hồ sơ thiết kế
Lập và triển khai chi tiết bản vẽ kết cấu (móng, cột, dầm sàn, thang, lanh tô, bể ngầm,…) đảm bảo tính chính xác và đồng bộ.
Phối hợp và kiểm tra chất lượng hồ sơ
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để kiểm tra, rà soát và điều chỉnh hồ sơ thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật.
Thực hiện kiểm tra chất lượng hồ sơ thiết kế trước khi phát hành, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định hiện hành.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1-3 năm trong lĩnh vực thiết kế kết cấu
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng
Thành thạo các phần mềm tính toán kết cấu
Có trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng lập kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả.
Trung thực, thẳng thắn, tuân thủ kỷ luật và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ATLANTIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ
Tham gia bảo hiểm xã hội, phép năm, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, lương tháng 13 theo quy định.
Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ATLANTIC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ATLANTIC VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: BH02-08 Vinhomes Imperia Hải Phòng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

