Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ATLANTIC VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Tầng 3 BH 02 - 08, vinhomes imperia hải phòng, thượng lý, Hồng Bàng,Hải Phòng, Quận Hồng Bàng

Thiết kế và tính toán kết cấu

Tiếp nhận yêu cầu thiết kế từ bộ phận kiến trúc hoặc công ty, phân tích và đề xuất giải pháp tối ưu

Tính toán khả năng chịu lực của kết cấu theo tiêu chuẩn, đảm bảo tính an toàn và hiệu quả

Triển khai bản vẽ và hồ sơ thiết kế

Lập và triển khai chi tiết bản vẽ kết cấu (móng, cột, dầm sàn, thang, lanh tô, bể ngầm,…) đảm bảo tính chính xác và đồng bộ.

Phối hợp và kiểm tra chất lượng hồ sơ

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để kiểm tra, rà soát và điều chỉnh hồ sơ thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật.

Thực hiện kiểm tra chất lượng hồ sơ thiết kế trước khi phát hành, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định hiện hành.

Có kinh nghiệm từ 1-3 năm trong lĩnh vực thiết kế kết cấu

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng

Thành thạo các phần mềm tính toán kết cấu

Có trách nhiệm cao trong công việc, có khả năng lập kế hoạch và quản lý công việc hiệu quả.

Trung thực, thẳng thắn, tuân thủ kỷ luật và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ATLANTIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ

Tham gia bảo hiểm xã hội, phép năm, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ, lương tháng 13 theo quy định.

Nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước

