Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN LPC BẮC MIỀN TRUNG làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN LPC BẮC MIỀN TRUNG làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN LPC BẮC MIỀN TRUNG
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LPC BẮC MIỀN TRUNG

Kỹ sư kết cấu máy

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LPC BẮC MIỀN TRUNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- Trần Đình Phong, Đông Vĩnh,Nghệ An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương Thỏa thuận

Tính toán thiết kế kết cấu công trình bê tông cốt thép và kết cấu thép.
Triển khai bản vẽ thi công.
Làm việc nhóm, kết hợp với các bộ phận liên quan (kiến trúc, MEP).
Thực hiện giám sát tác giả (giám sát công trình xây dựng, giám sát và chuyển giao công nghệ giải pháp sàn phẳng không dầm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 23 tới 40.
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Có kinh nghiệm trong thiết kế kết cấu và triển khai bản vẽ (ít nhất 1-2 năm). Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, Etabs, SAFE.
Có ý thức tự giác trong công việc, đáp ứng đúng nội quy, quy chế của công ty.
Chăm chỉ, cầu thị, chịu được áp lực và đáp ứng được yêu cầu công việc giám sát (giám sát tác giả, chuyển giao kỹ thuật tại hiện trường).
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc giám sát hiện trường và chuyển giao sàn hộp.
Đối với sinh viên vừa tốt nghiệp và sinh viên năm cuối, không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo và phát triển nghề nghiệp, sau khi kết thúc học việc được nhận vào làm chính thức tại công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LPC BẮC MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận.
Lương lễ tết, lương tháng 13 và thưởng hoa hồng theo năng suất và công việc.
Được đào tạo chuyên sâu về Thiết kế kết cấu và thực tiễn thi công công trình.
Các chế độ khác: BHXH, và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của luật lao động và theo quy định của công ty.
Có cơ hội được tiếp xúc với công nghệ mới (sàn vượt nhịp, sàn dự ứng lực) có điều kiện được thiết kế và thực tiễn tại công trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LPC BẮC MIỀN TRUNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LPC BẮC MIỀN TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN LPC BẮC MIỀN TRUNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 17, Ngõ 25, Đường Phan Chu Trinh, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-ket-cau-may-thu-nhap-thoa-thuan-tai-nghe-an-job333715
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Contech Group
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Contech Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Contech Group
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3 làm việc tại Ninh Bình thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3
Hạn nộp: 14/06/2025
Ninh Bình Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 22/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 22/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Quảng Ninh Hải Phòng Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 21 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vinfast Trading And Production JSC
Tuyển Software Engineer Vinfast Trading And Production JSC làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận
Vinfast Trading And Production JSC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Tĩnh Nghệ An Hải Phòng Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 30 Triệu
Công ty TNHH Phần Mềm Việt Đà
Hạn nộp: 17/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 7 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 10 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Contech Group
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Contech Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu
Công Ty Cổ Phần Contech Group
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3 làm việc tại Ninh Bình thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Công 3
Hạn nộp: 14/06/2025
Ninh Bình Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần dịch vụ thương mại & xây dựng địa ốc Kim Oanh
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đông Dương
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Quản Lý Thiết Kế Xây Dựng Số 18
Hạn nộp: 24/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 22/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Hạn nộp: 22/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3
Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.3
Hạn nộp: 04/05/2025
Hà Nội Hưng Yên Hải Dương Quảng Ninh Hải Phòng Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất