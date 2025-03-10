Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN LPC BẮC MIỀN TRUNG làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Trần Đình Phong, Đông Vĩnh,Nghệ An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương Thỏa thuận

Tính toán thiết kế kết cấu công trình bê tông cốt thép và kết cấu thép.

Triển khai bản vẽ thi công.

Làm việc nhóm, kết hợp với các bộ phận liên quan (kiến trúc, MEP).

Thực hiện giám sát tác giả (giám sát công trình xây dựng, giám sát và chuyển giao công nghệ giải pháp sàn phẳng không dầm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 23 tới 40.

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Có kinh nghiệm trong thiết kế kết cấu và triển khai bản vẽ (ít nhất 1-2 năm). Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad, Etabs, SAFE.

Có ý thức tự giác trong công việc, đáp ứng đúng nội quy, quy chế của công ty.

Chăm chỉ, cầu thị, chịu được áp lực và đáp ứng được yêu cầu công việc giám sát (giám sát tác giả, chuyển giao kỹ thuật tại hiện trường).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong việc giám sát hiện trường và chuyển giao sàn hộp.

Đối với sinh viên vừa tốt nghiệp và sinh viên năm cuối, không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo và phát triển nghề nghiệp, sau khi kết thúc học việc được nhận vào làm chính thức tại công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LPC BẮC MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận.

Lương lễ tết, lương tháng 13 và thưởng hoa hồng theo năng suất và công việc.

Được đào tạo chuyên sâu về Thiết kế kết cấu và thực tiễn thi công công trình.

Các chế độ khác: BHXH, và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của luật lao động và theo quy định của công ty.

Có cơ hội được tiếp xúc với công nghệ mới (sàn vượt nhịp, sàn dự ứng lực) có điều kiện được thiết kế và thực tiễn tại công trường.

