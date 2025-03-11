Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy

• Chủ trì công tác quản lý thiết kế Kết cấu

• Kiểm soát, kiểm tra tính toán thiết kế kết cấu của nhà thầu TVTK

• Chủ trì công tác lập chỉ dẫn kỹ thuật công tác kết cấu và hoàn thiện

• Kiểm soát công tác kỹ thuật các dự án bao gồm biện pháp thi công và kỹ thuật thi công

• Lập mô hình Plaxis, Etabs,… tính toán kết cấu, BPTC định hướng khi có dự án mới

• Tham mưu giải pháp kỹ thuật hợp lý mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu

• Tính toán kiểm tra, tối ưu hóa công tác thiết kế kết cấu

• Tổng hợp đánh giá kế hoạch và tiến độ nộp hồ sơ thiết kế cho dự án theo từng giai đoạn pháp lý, thi công.

• Phối hợp với Ban QLDA kiểm tra và đánh giá tiến độ, chất lượng và giám sát tác giả tại công trường.

• Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu Cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: Đại học

- Chuyên ngành: Kỹ sư ngành Xây Dựng Dân Dụng & Công nghiệp. Chứng chỉ hành nghề TVTK hạng 1

- Kinh nghiệm thiết kế & chủ trì thiết kế kết cấu nhà cao tầng, khu dân cư và Hạ tầng kỹ thuật;

- Có khả năng đọc, hiểu các bộ môn liên quan gồm Kiến trúc, MEPF để phối hợp kiểm tra và kiểm soát các sung đột;

- Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên nghành xây dựng: MS Office, MS Project, Auto CAD, Safe, Etabs, Plaxis;

- Kinh nghiệm giám sát tác giả;

- Kĩ năng lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp và làm việc nhóm"

Tiếng anh giao tiếp

- Thực hiện và hoàn thành các yêu cầu và chỉ thị, chỉ đạo công việc khác phát sinh hàng ngày hoặc đột xuất theo yêu cầu của người quản lý cấp trên trực tiếp, của lãnh đạo Công ty.

- Chịu được áp lực công việc.

- Tuân thủ các quy chế, quy định, nội quy và quy tắc làm việc của Công ty.

*Lương: Thỏa thuận

*Chế độ:

- Được thưởng tháng 13

- Được tham gia BHXH đầy đủ

- Làm việc môi trường năng động,

- Lộ trình thăng tiến phát triển sự nghiệp rõ ràng "

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

