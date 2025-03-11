Tuyển Kỹ sư kết cấu máy CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

Kỹ sư kết cấu máy

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 116A Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chủ trì công tác quản lý thiết kế Kết cấu
• Kiểm soát, kiểm tra tính toán thiết kế kết cấu của nhà thầu TVTK
• Chủ trì công tác lập chỉ dẫn kỹ thuật công tác kết cấu và hoàn thiện
• Kiểm soát công tác kỹ thuật các dự án bao gồm biện pháp thi công và kỹ thuật thi công
• Lập mô hình Plaxis, Etabs,… tính toán kết cấu, BPTC định hướng khi có dự án mới
• Tham mưu giải pháp kỹ thuật hợp lý mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu
• Tính toán kiểm tra, tối ưu hóa công tác thiết kế kết cấu
• Tổng hợp đánh giá kế hoạch và tiến độ nộp hồ sơ thiết kế cho dự án theo từng giai đoạn pháp lý, thi công.
• Phối hợp với Ban QLDA kiểm tra và đánh giá tiến độ, chất lượng và giám sát tác giả tại công trường.
• Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu Cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Đại học
- Chuyên ngành: Kỹ sư ngành Xây Dựng Dân Dụng & Công nghiệp. Chứng chỉ hành nghề TVTK hạng 1
- Kinh nghiệm thiết kế & chủ trì thiết kế kết cấu nhà cao tầng, khu dân cư và Hạ tầng kỹ thuật;
- Có khả năng đọc, hiểu các bộ môn liên quan gồm Kiến trúc, MEPF để phối hợp kiểm tra và kiểm soát các sung đột;
- Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên nghành xây dựng: MS Office, MS Project, Auto CAD, Safe, Etabs, Plaxis;
- Kinh nghiệm giám sát tác giả;
- Kĩ năng lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp và làm việc nhóm"
Tiếng anh giao tiếp
- Thực hiện và hoàn thành các yêu cầu và chỉ thị, chỉ đạo công việc khác phát sinh hàng ngày hoặc đột xuất theo yêu cầu của người quản lý cấp trên trực tiếp, của lãnh đạo Công ty.
- Chịu được áp lực công việc.
- Tuân thủ các quy chế, quy định, nội quy và quy tắc làm việc của Công ty.
*Lương: Thỏa thuận
*Chế độ:
- Được thưởng tháng 13
- Được tham gia BHXH đầy đủ
- Làm việc môi trường năng động,
- Lộ trình thăng tiến phát triển sự nghiệp rõ ràng "

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN HIGH RISE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 28 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

