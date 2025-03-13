Tuyển Kỹ sư kết cấu máy VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH DỰ ỨNG LỰC MINH ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH DỰ ỨNG LỰC MINH ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH DỰ ỨNG LỰC MINH ĐỨC

Kỹ sư kết cấu máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH DỰ ỨNG LỰC MINH ĐỨC

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 301 Phúc Lợi,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Đọc, hiểu rõ hệ thống thi công của công ty, biện pháp thi công, bản vẽ.
Chuẩn bị bản vẽ shop drawing (cho bước đấu thầu hoặc bước thi công).
Cung cấp thông tin dự án thiết kế rõ ràng, đầy đủ.
Giao dịch, phối hợp với Tư vấn thiết kế, người liên quan đến công tác thiết kế trong các dự án đấu thầu và thi công cho việc liên quan.
Thực hiện các công việc hỗ trợ phòng phòng Kế hoạch - Đấu thầu, Kỹ thuật - Thi công.
Nghiên cứu, cập nhật xu hướng thị trường và các phần mềm, chương trình thiết kế mới
Quản lý, lưu trữ hồ sơ, bản vẽ thiết kế, tính toán, hồ sơ thay đổi, chỉnh sửa theo quy định, quy trình.
Kiểm tra, giám sát tác giả đối với các sản phầm, dịch vụ tư vấn, thiết kế của Công ty.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng dân dụng.
· Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm liên quan đến thiết kế kết cấu dự ứng lực, nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
· Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Autocad, Etabs, Safe, Adapt, Cubus...
· Thành thạo đọc bản vẽ kĩ thuật là một lợi thế
· Có tinh thần trách nhiệm cao, tỉ mỉ, cẩn thận trong quá trình làm việc
· Triển khai được bản vẽ thiết kế kết cấu từ chủ đầu tư

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH DỰ ỨNG LỰC MINH ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12.000.000 – 20.000.000 VNĐ, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Lộ trình thăng tiến, tăng lương rõ ràng.
Hưởng % lợi nhuận theo từng dự án.
Được hỗ trợ mua xe, mua nhà ,… khi có đủ thâm niên công tác từ 5 năm trở lên
Phụ cấp đầy đủ: Xăng xe, điện thoại, ăn ở, công tác phí,…
Quà tặng, thưởng Lễ Tết; Lương tháng 13,…
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động;
Tham gia các hoạt động, sự kiện gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH DỰ ỨNG LỰC MINH ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH DỰ ỨNG LỰC MINH ĐỨC

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH DỰ ỨNG LỰC MINH ĐỨC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Miền Bắc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

