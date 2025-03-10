Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - The Garden Building, Số 2/30 Cao Thắng,P.5,Q.3,TP.HCM

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia thực hiện các dự án thiết kế công trình hạ tầng giao thông như cầu, đường, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị.

Thực hiện phân tích, tính toán kết cấu, thực hiện các bản vẽ, bản tính kết cấu công trình (sẽ được đào tạo để thực hiện).

Tham gia vào các nhóm thiết kế đa quốc gia, làm việc trực tiếp với các chuyên gia Nhật Bản.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kết cấu.

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng, Kết cấu công trình, Cầu đường,...

Biết phân tích kết cấu, sử dụng phần mềm tính toán MIDAS, RM,...

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế cầu, đường bộ, autocad, tin học văn phòng.

Có sức khỏe tốt, ham học hỏi và nhiệt tình trong công việc.

Có khả năng làm việc nhóm.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề thiết kế.

Biết Tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: sáng 8h30 – 12h00, chiều 13h00 – 17h30, Từ thứ 2- thứ 6 hàng tuần.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ theo yêu cầu công việc.

Được tạo điều kiện làm việc để sáng tạo và có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ đối với người lao động theo Luật Lao động Việt Nam: BHXH, BHYT...

Lương tháng 13, team building, ... cùng các phúc lợi và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Chế độ Công đoàn theo quy chế Công đoàn, sinh nhật tháng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư và phát triển Hòa Phong E&C

