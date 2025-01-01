Tất cả địa điểm
Công việc Lập trình viên NodeJS

-

Có 18 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ICORP
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 24 Triệu
Công ty cổ phần ICORP
Hạn nộp: 05/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 24 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INNOTECH
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INNOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INNOTECH
Hạn nộp: 18/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM
Hạn nộp: 25/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 21/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm LF Global Tech
Tuyển Lập trình viên NodeJS LF Global Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 45 Triệu
LF Global Tech
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm SAPP Academy
Tuyển Lập trình viên NodeJS SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu
SAPP Academy
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 20 Triệu
Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng
Hạn nộp: 23/10/2024
Thái Nguyên Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Digital Innovation
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty TNHH Digital Innovation
Hạn nộp: 07/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần SANAN
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần SANAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu
Công ty cổ phần SANAN
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
Hạn nộp: 06/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần IGB
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công Ty Cổ Phần IGB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần IGB
Hạn nộp: 03/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm lập trình viên NodeJS tại Việt Nam đang tăng mạnh, với mức lương dao động từ 12.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng đi kèm nhiều đãi ngộ hấp dẫn. Đây được xem là một trong những ngành hot và có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm lập trình viên NodeJS

Lập trình viên NodeJS (NodeJS Developer) là những chuyên gia sử dụng nền tảng NodeJS để thiết kế, phát triển ứng dụng web, di động và các sản phẩm công nghệ khác như IoT. Họ chịu trách nhiệm chính trong việc lập trình phía máy chủ, xử lý logic, quản lý dữ liệu và tích hợp ứng dụng. NodeJS nổi bật với hiệu suất cao, khả năng mở rộng linh hoạt, cùng một cộng đồng phát triển đông đảo. Theo khảo sát của Stack Overflow, NodeJS dẫn đầu trong số các nền tảng lập trình với gần 50% người dùng lựa chọn.
Nhu cầu tuyển dụng lập trình viên NodeJS đang tăng mạnh nhờ sự phổ biến của nền tảng này trong các doanh nghiệp. Nhiều công ty ưu tiên sử dụng NodeJS bởi tốc độ xử lý vượt trội, khả năng mở rộng nhanh chóng và hỗ trợ kỹ thuật toàn diện. Việc ứng dụng NodeJS mang lại hiệu quả cao trong phát triển phần mềm, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn tài nguyên cũng như triển khai các tính năng mới. Chính vì vậy, lập trình viên NodeJS đang trở thành một trong những vị trí hấp dẫn nhất trong ngành công nghệ, hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội việc làm với mức đãi ngộ cao.

Lập trình viên NodeJS được xem là một trong những vị trí hot trong ngành công nghệ
Lập trình viên NodeJS được xem là một trong những vị trí hot trong ngành công nghệ

2. Mức lương trung bình của việc làm lập trình viên NodeJS

Thu nhập trung bình của lập trình viên NodeJS tại Việt Nam dao động từ 12.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào cấp bậc và kinh nghiệm làm việc. Các doanh nghiệp sẵn sàng chi trả mức lương hấp dẫn để thu hút, giữ chân nhân tài trong lĩnh vực này. Dưới đây là bảng tham khảo mức lương cụ thể theo từng cấp bậc:

Cấp bậc

Mức lương dao động (VNĐ/ tháng)

Lập trình viên NodeJS Intern

5.000.000 - 8.000.000

Lập trình viên NodeJS Fresher

12.000.000 - 18.000.000

Lập trình viên NodeJS Junior

15.000.000 - 25.000.000

Lập trình viên NodeJS Mid-level

25.000.000 - 40.000.000

Lập trình viên NodeJS Senior

40.000.000 - 50.000.000

NodeJS Team Leader

50.000.000 - 60.000.000

4. Tuyển dụng việc làm lập trình NodeJS theo vị trí

Thị trường tuyển dụng lập trình viên NodeJS hiện nay đang rất sôi động, đặc biệt với hai vị trí Back-end và Full-stack. Mỗi vị trí có những yêu cầu kỹ năng cũng như trách nhiệm riêng.

Vị trí

Mô tả công việc

Kỹ năng yêu cầu

NodeJS Back-end Developer

Phát triển, tối ưu hệ thống API và dịch vụ phía máy chủ.

NodeJS, ExpressJS, NestJS, MongoDB.

NodeJS Full-stack Developer

Xử lý cả Back-end và Front-end;

Xây dựng các tính năng toàn diện cho ứng dụng.

NodeJS, ReactJS/VueJS, API Integration.

4.1. Tuyển dụng việc làm lập trình NodeJS Back-end

Lập trình viên NodeJS Back-end đảm nhận nhiệm vụ xây dựng, quản lý hệ thống phía máy chủ, xử lý logic và dữ liệu, đảm bảo hiệu suất, tính bảo mật cho ứng dụng. Đối với vị trí này, ứng viên có kỹ năng làm việc với một số framework khác như Laravel, ExpressJS, hoặc NestJS sẽ có lợi thế lớn trong quá trình ứng tuyển.

4.2. Tuyển dụng việc làm lập trình NodeJS Full-stack

Vị trí NodeJS Full-stack yêu cầu sự linh hoạt ở cả Back-end và Front-end. Các lập trình viên Full-stack phải giỏi xử lý phía máy chủ với NodeJS, đồng thời thành thạo các công nghệ Front-end như ReactJS, VueJS, hoặc AngularJS. Đây là vai trò được nhiều công ty săn đón nhờ khả năng bao quát toàn diện, giúp tăng tính hiệu quả và giảm chi phí nhân sự.

Back-end và Full-stack là hai vị trí phổ biến đối với việc làm lập trình viên NodeJS
Back-end và Full-stack là hai vị trí phổ biến đối với việc làm lập trình viên NodeJS

4. Tuyển dụng việc làm lập trình NodeJS theo ngôn ngữ

Một lập trình viên NodeJS phải thường xuyên sử dụng kết hợp với nhiều ngôn ngữ khác nhau để xây dựng một ứng dụng mạnh mẽ và hoàn chỉnh. Một số ngôn ngữ phổ biến được yêu cầu trong các dự án NodeJS bao gồm .NET, PHP, Java, và JavaScript.

5.1. .NET

.NET là nền tảng phát triển ứng dụng do Microsoft xây dựng, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như C# và F#. Lập trình viên NodeJS sử dụng .NET có thể phát triển ứng dụng với khả năng tích hợp mạnh mẽ, bảo mật cao, đa nền tảng. Với khả năng tối ưu hiệu suất và tính tương thích đa môi trường, .NET là sự lựa chọn lý tưởng cho các dự án NodeJS lớn.

5.2. PHP

Khi kết hợp NodeJS với PHP, lập trình viên có thể tạo ra các hệ thống web mạnh mẽ với giao diện người dùng tương tác cao. PHP được sử dụng chủ yếu cho phát triển web, trong khi NodeJS hỗ trợ các tính năng liên quan đến thời gian thực, giúp tối ưu hóa hiệu suất cũng như khả năng mở rộng của ứng dụng. Lập trình viên NodeJS với PHP cần tích hợp hiệu quả cả dịch vụ backend và frontend.

5.3. Java

Java là ngôn ngữ lập trình phổ biến trong việc phát triển ứng dụng quy mô lớn với hệ thống phức tạp. Khi kết hợp với NodeJS, lập trình viên có thể tạo ra các ứng dụng với hiệu suất cao cùng khả năng mở rộng vượt trội. Java có thể xử lý nhiều tác vụ nặng, trong khi NodeJS hỗ trợ xây dựng ứng dụng thời gian thực, tạo ra sự kết hợp mạnh mẽ trong phát triển phần mềm.

5.4. Javascript

JavaScript là ngôn ngữ chính khi làm việc với NodeJS, cho phép lập trình viên phát triển ứng dụng web mạnh mẽ với khả năng xử lý các tác vụ bất đồng bộ và hiệu suất cao. Sử dụng JavaScript, lập trình viên NodeJS có thể tối ưu hóa quá trình phát triển phần mềm, từ backend đến frontend, chỉ với một ngôn ngữ duy nhất.

Lập trình viên NodeJS phải thường xuyên sử dụng kết hợp với nhiều ngôn ngữ khác nhau để xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh
Lập trình viên NodeJS phải thường xuyên sử dụng kết hợp với nhiều ngôn ngữ khác nhau để xây dựng một ứng dụng hoàn chỉnh

6. Tuyển dụng việc làm lập trình viên NodeJS theo cấp bậc

Do nhu cầu tuyển dụng cao, hiện nay lập trình viên NodeJS có thể phát triển sự nghiệp theo nhiều cấp bậc khác nhau, từ thực tập sinh cho đến các vị trí quản lý cấp cao. Mỗi cấp bậc đều có bộ yêu cầu kỹ năng và kinh nghiệm riêng biệt.

6.1. Việc làm lập trình viên NodeJS Intern

Vị trí Intern dành cho những ứng viên mới bắt đầu bước vào ngành, chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc thực tế. Lập trình viên Intern NodeJS sẽ chủ yếu học hỏi, hỗ trợ các công việc phát triển phần mềm dưới sự hướng dẫn của các đồng nghiệp có kinh nghiệm. Đây là cơ hội tuyệt vời để các bạn trẻ tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế, trau dồi kỹ năng lập trình, cũng như hiểu rõ hơn về quy trình phát triển phần mềm.

6.2. Việc làm lập trình viên NodeJS Fresher

Fresher NodeJS thường là những sinh viên mới tốt nghiệp, có nền tảng cơ bản về lập trình nhưng chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế. Công việc của họ sẽ bao gồm hỗ trợ phát triển các ứng dụng NodeJS, tham gia vào dự án với sự giám sát từ các lập trình viên dày dặn kinh nghiệm hơn. Vị trí này giúp ứng viên tiếp tục học hỏi và nhanh chóng nâng cao kỹ năng qua các dự án thực tế, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc.

6.3. Việc làm lập trình viên NodeJS Junior

Vị trí này thường dành cho những ứng viên đã có một vài năm kinh nghiệm, có thể làm việc độc lập trong các dự án nhỏ và vừa. Họ chịu trách nhiệm phát triển, kiểm tra và duy trì các ứng dụng sử dụng NodeJS, đồng thời phối hợp với các đội nhóm khác để tối ưu hóa mã nguồn, nâng cao hiệu suất ứng dụng. Đây là cấp bậc phù hợp cho những ai muốn phát triển sự nghiệp, nâng cao chuyên môn và sẵn sàng tham gia vào những dự án lớn hơn.

6.4. Việc làm lập trình viên NodeJS Senior

Lập trình viên NodeJS Senior là những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong việc phát triển, tối ưu hóa ứng dụng thông qua NodeJS. Họ không chỉ chịu trách nhiệm về mã nguồn mà còn có vai trò quan trọng trong việc thiết kế kiến trúc ứng dụng, giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp và đào tạo các lập trình viên cấp dưới. Do đó, vị trí này đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo, khả năng đưa ra quyết định kỹ thuật và quản lý dự án hiệu quả.

6.5. Việc làm lập trình viên NodeJS Leader

Lập trình viên NodeJS Leader sẽ là người đảm nhiệm vai trò quản lý toàn bộ đội ngũ lập trình viên, điều phối các dự án và đảm bảo tiến độ công việc chung của cả nhóm. Ngoài kiến thức chuyên môn vững vàng về NodeJS, họ cần có kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội nhóm, đồng thời định hướng phát triển kỹ thuật cho toàn bộ nhóm. Đây là vị trí cấp cao trong đội ngũ phát triển phần mềm được nhiều người hướng tới.

Lộ trình phát triển sự nghiệp của một lập trình viên NodeJS đi từ intern đến leader
Lộ trình phát triển sự nghiệp của một lập trình viên NodeJS đi từ intern đến leader

7. Hình thức tuyển dụng việc làm lập trình viên NodeJS

Hình thức tuyển dụng lập trình viên NodeJS hiện nay rất đa dạng, từ công việc toàn thời gian, bán thời gian cho đến từ xa. Mỗi hình thức sẽ có những yêu cầu khác nhau tùy thuộc vào đặc thù công việc và mục tiêu phát triển của từng dự án.

7.1. Tuyển dụng việc làm lập trình viên NodeJS Part-time

Vị trí lập trình viên NodeJS Part-time là lựa chọn phổ biến cho những người tìm kiếm công việc linh hoạt hoặc muốn cân bằng giữa học tập và công việc. Vị trí này thường làm việc với những dự án ngắn hạn hoặc hỗ trợ một số nhiệm vụ lập trình không đòi hỏi quá nhiều thời gian. Mặc dù chỉ làm việc một phần thời gian, họ vẫn cần có khả năng làm việc độc lập và hoàn thành công việc đúng tiến độ.

7.2. Tuyển dụng việc làm lập trình viên NodeJS Full-time

Tuyển dụng lập trình viên NodeJS Full-time là hình thức làm việc toàn thời gian, với khối lượng công việc ổn định, đi kèm với đó là trách nhiệm cao hơn. Nhân sự full-time sẽ tham gia sâu vào quy trình phát triển ứng dụng, chịu trách nhiệm cho tất cả các giai đoạn từ phân tích, thiết kế đến triển khai và bảo trì. Việc làm full-time cung cấp mức lương hấp dẫn cũng như cơ hội thăng tiến nghề nghiệp rõ ràng, đồng thời đòi hỏi sự cam kết và trách nhiệm lớn từ phía nhân viên.

7.3. Tuyển dụng việc làm lập trình viên NodeJS Remote

Công việc lập trình viên NodeJS Remote cho phép ứng viên làm việc từ xa, miễn là có kết nối internet ổn định. Đây là hình thức làm việc đang ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt với những người muốn linh hoạt về thời gian và không gian làm việc. Các doanh nghiệp tuyển dụng lập trình viên remote thường kỳ vọng ứng viên có khả năng tự tổ chức công việc cũng như giao tiếp hiệu quả qua các công cụ trực tuyến.

7.4. Việc làm lập trình viên NodeJS yêu cầu kinh nghiệm

Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng lập trình viên NodeJS yêu cầu ứng viên có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đó là những vị trí đòi hỏi ứng viên phải có kỹ năng lập trình vững vàng, kinh nghiệm thực tế trong việc phát triển, duy trì ứng dụng, cũng như khả năng làm việc độc lập và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp. Lập trình viên với kinh nghiệm sẽ có cơ hội tham gia vào dự án lớn, với trách nhiệm và quyền lợi cao hơn.

7.5. Việc làm lập trình viên NodeJS không yêu cầu kinh nghiệm

Một số doanh nghiệp thậm chí có tuyển dụng việc làm lập trình viên NodeJS không yêu cầu kinh nghiệm để họ có thể đào tạo từ đầu. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để những người mới ra trường hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm tích lũy thêm kiến thức và kỹ năng. Doanh nghiệp sẽ cung cấp các khóa đào tạo, hướng dẫn và môi trường làm việc thực tế để ứng viên có thể học hỏi, phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, vị trí này vẫn sẽ yêu cầu ứng viên phải có nền tảng cơ bản về JavaScript và NodeJS.

Lập trình viên NodeJS có thể làm việc part-time, full-time hoặc remote tùy vào yêu cầu của mỗi công ty
Lập trình viên NodeJS có thể làm việc part-time, full-time hoặc remote tùy vào yêu cầu của mỗi công ty

8. Khu vực tuyển dụng việc làm lập trình viên NodeJS nhiều nhất

Nhu cầu tuyển dụng lập trình viên NodeJS hiện nay chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn như Hà NộiTP.HCM. Bên cạnh đó, một số tỉnh thành như Cần Thơ, Đà Nẵng cũng đang dần phát triển trong lĩnh vực công nghệ, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho ứng viên.

8.1. Tuyển dụng việc làm lập trình viên NodeJS Hà Nội

Hà Nội là trung tâm công nghệ của miền Bắc, nơi có hàng nghìn cơ hội việc làm cho lập trình viên NodeJS. Các công ty trong và ngoài nước tại đây đang không ngừng mở rộng nhu cầu về chuyên gia lập trình viên để phát triển các dự án phần mềm, từ công ty khởi nghiệp đến các tập đoàn lớn. Ngoài ra, nhu cầu tuyển dụng tại Hà Nội không chỉ đến từ các doanh nghiệp công nghệ mà còn từ một số ngành khác như ngân hàng, giáo dục và y tế, với hàng nghìn tin tuyển dụng mỗi năm.

8.2. Tuyển dụng việc làm lập trình viên NodeJS TP.HCM

TP.HCM là nơi tập trung nhiều công ty công nghệ, startups và các tổ chức quốc tế, do đó nhu cầu tuyển dụng lập trình viên NodeJS tại đây vô cùng lớn. Thành phố này ghi nhận hàng nghìn tin tuyển dụng mỗi năm, đáp ứng nhu cầu của nhiều dự án phần mềm và ứng dụng di động. Các công ty tại TP.HCM luôn tìm kiếm những lập trình viên có kinh nghiệm với NodeJS để phát triển ứng dụng web và backend cho các sản phẩm công nghệ hiện đại. Đây cũng là nơi cung cấp đãi ngộ và cơ hội phát triển sự nghiệp lớn nhất cho vị trí lập trình viên.

8.3. Tuyển dụng việc làm lập trình viên NodeJS Cần Thơ

Cần Thơ mặc dù không phải là một thành phố lớn như Hà Nội hay TPHCM, nhưng ngành công nghệ thông tin tại đây cũng đang trên đà phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Cùng với sự gia tăng đáng kể của các doanh nghiệp công nghệ, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Cần Thơ cho vị trí lập trình viên NodeJS cũng tăng lên. Mặc dù số lượng tin tuyển dụng ít hơn so với thành phố lớn, nhưng đây vẫn là một thị trường tiềm năng cho những ai đang tìm việc trong ngành công nghệ tại khu vực miền Tây.

8.3. Tuyển dụng việc làm làm lập trình viên NodeJS Đà Nẵng

Đà Nẵng, với vị trí địa lý thuận lợi và môi trường sống lý tưởng, đang ngày càng thu hút nhiều công ty công nghệ đến đầu tư. Nhu cầu tuyển dụng lập trình viên NodeJS tại đây không ngừng gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển ứng dụng di động và hệ thống quản trị. Với hàng trăm tin tuyển dụng được đăng tải, Đà Nẵng đang trở thành một điểm đến hấp dẫn cho lập trình viên NodeJS, đặc biệt với những ai mong muốn làm việc trong một môi trường năng động, đầy thử thách và có cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Các thành phố có ngành công nghiệp phát triển như TPHCM, Đà Nẵng hay Hà Nội rất tiềm năng cho vị trí lập trình viên NodeJS lớn
Các thành phố có ngành công nghiệp phát triển như TPHCM, Đà Nẵng hay Hà Nội rất tiềm năng cho vị trí lập trình viên NodeJS lớn

9. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm lập trình viên NodeJS

Khi tìm kiếm lập trình viên NodeJS, nhà tuyển dụng thường đặt ra những tiêu chí khắt khe nhằm đảm bảo ứng viên có đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu cao của công việc. Dưới đây là một số yêu cầu phổ biến mà các nhà tuyển dụng thường đưa ra đối với vị trí này:

  • Kiến thức vững về JavaScript và NodeJS: Lập trình viên NodeJS cần phải thành thạo JavaScript, đặc biệt là trong việc sử dụng các tính năng mới như async/await, promises và closure. Hiểu rõ về môi trường NodeJS, sự kiện, vòng lặp sự kiện và các mô hình bất đồng bộ là yếu tố quan trọng để phát triển ứng dụng hiệu quả.

  • Kinh nghiệm với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Nhà tuyển dụng mong đợi lập trình viên có kinh nghiệm làm việc với các cơ sở dữ liệu quan hệ (như MySQL, PostgreSQL) hay cơ sở dữ liệu NoSQL (như MongoDB). Kỹ năng thiết kế, tối ưu hóa truy vấn và quản lý dữ liệu cũng là yêu cầu không thể thiếu dành cho vị trí backend.

  • Kỹ năng lập trình bất đồng bộ: Với đặc điểm nổi bật của NodeJS là khả năng xử lý các tác vụ bất đồng bộ, lập trình viên cần có kỹ năng lập trình bất đồng bộ hiệu quả. Việc sử dụng tốt callback, promises và async/await giúp tăng tốc độ xử lý và tránh tình trạng blocking, đảm bảo ứng dụng hoạt động mượt mà.

  • Hiểu biết về RESTful APIs: Lập trình viên NodeJS phải có kinh nghiệm xây dựng, tích hợp các RESTful APIs để giao tiếp giữa frontend và backend. Điều này bao gồm việc thiết kế các endpoint, xử lý request/response và quản lý các mã trạng thái HTTP một cách hợp lý.

  • Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp tốt: Trong môi trường phát triển phần mềm, kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả với các thành viên khác là rất quan trọng. Lập trình viên NodeJS cần có khả năng phối hợp với nhiều bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công việc.

  • Khả năng tối ưu hiệu suất: Ứng viên phải có khả năng tối ưu hóa ứng dụng để xử lý lượng lớn người dùng và dữ liệu mà không làm giảm hiệu suất của web. Điều này bao gồm việc giảm thiểu thời gian phản hồi, tối ưu mã nguồn, sử dụng bộ nhớ hiệu quả và tận dụng caching.

  • Kiến thức về bảo mật web: Với tính bảo mật ngày càng quan trọng trong các ứng dụng web, lập trình viên NodeJS cần hiểu rõ về các mối đe dọa bảo mật phổ biến như Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF) và các phương pháp bảo vệ như mã hóa dữ liệu, xác thực người dùng, bảo vệ API.

Do tính chất công việc, nhà tuyển dụng thường có yêu cầu khắt khe khi tìm kiếm nhân sự cho việc làm lập trình viên NodeJS
Do tính chất công việc, nhà tuyển dụng thường có yêu cầu khắt khe khi tìm kiếm nhân sự cho việc làm lập trình viên NodeJS

10. Trường đào tạo ngành công nghệ thông tin uy tín nhất tại Việt Nam

Do mức lương cạnh tranh cùng nhiều đãi ngộ tốt từ phía doanh nghiệp nên ngành công nghệ thông tin hiện đang trở thành một trong những lĩnh vực được đông đảo sinh viên quan tâm. Có rất nhiều trường đại học uy tín trên cả nước đang đào tạo ngành này. Dưới đây là bảng tổng hợp một số trường tiêu biểu:

Khu vực

Tên trường

Ngành học

Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn (2024)

Học phí (2024)

Hà Nội

Đại học Bách Khoa Hà Nội

Công nghệ thông tin

A00, D01

24.5

20.000.000 - 30.000.000

TP.HCM

Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

Kỹ thuật phần mềm, CNTT

A00, D01

23.0

18.000.000 - 25.000.000

Hà Nội

Đại học FPT

Công nghệ thông tin

A00, D01

26.0

30.000.000 - 40.000.000

Đà Nẵng

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Công nghệ thông tin

A00, D01

22.5

15.000.000 - 25.000.000

TP.HCM

Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM

Khoa học máy tính, CNTT

A00, D01

27.0

22.000.000 - 35.000.000

Hà Nội

Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Kỹ thuật máy tính, CNTT

A00, D01

25.5

25.000.000 - 30.000.000

TP.HCM

Đại học RMIT Việt Nam

Công nghệ thông tin

A00, D01

28.5

45.000.000 - 50.000.000

Hà Nội

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

Công nghệ thông tin

A00, D01

23.0

20.000.000 - 25.000.000

Việc làm lập trình viên NodeJS là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng cao và không ngừng tăng trưởng, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng. Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường công nghệ thông tin, lập trình viên NodeJS có cơ hội học hỏi, thăng tiến vượt bậc trong các công ty công nghệ hay startup. Chính vì vậy, đây là nghề nghiệp đầy hứa hẹn cho những ai đam mê lập trình và mong muốn phát triển sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực này.