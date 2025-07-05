Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 24 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên NodeJS Tại Công ty cổ phần ICORP
Mức lương
16 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, tòa nhà SanNam, 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Lập trình viên NodeJS Với Mức Lương 16 - 24 Triệu
Tham gia lập trình, vận hành, tối ưu các sản phẩm của công ty.
Thiết kế và triển khai các ứng dụng Web động bằng các ngôn ngữ lập trình như Java, Javascript...
Tối ưu hóa hiệu suất và bảo mật của các ứng dụng Web.
Xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến ứng dụng Web.
Tham gia vào các quá trình kiểm soát chất lượng cho sản phẩm.
Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.
Chi tiết trao đổi qua cuộc phỏng vấn.
Với Mức Lương 16 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT
Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương.
Thành thạo quy trình phát triển phần mềm, từ tiếp nhận yêu cầu, lựa chọn công cụ, ngôn ngữ, thiết kế CSDL, xây dựng frontend, backend, triển khai lên hệ thống server thật.
Thành thạo ngôn ngữ lập trình Javascript, CSS, HTML và một framework xây dựng frontend như ReactJS hoặc Angular, biết cách xây dựng website responsive chạy trên mobile.
Thành thạo một framework xây dựng backend như NodeJS Express, ngôn ngữ SQL, biết cách sử dụng ORM và vận hành hệ quản trị CSDL như MySQL hoặc Postgres.
Biết sử dụng các API và thiết kế API để tương tác với các dịch vụ của khách hàng.
Biết đọc tài liệu bằng tiếng anh.
Biết phát triển ứng dụng mobile (ReactNative) là một lợi thế.
Tại Công ty cổ phần ICORP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: thỏa thuận.
Nghỉ phép năm, chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Thưởng Lễ, Tết, du lịch hàng năm.
Môi trường làm việc trẻ và năng động, tôn trọng phát triển cá nhân, công bằng và luôn khuyến khích sáng tạo để phát huy tối đa năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ICORP
