Tuyển Lập trình viên NodeJS Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Nhà khách Việt Bắc Quân khu 1, Đường Z115, P Tân Thịnh, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Lập trình viên NodeJS Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia các dự án của Công ty Tham gia tìm hiểu yêu cầu, phân tích, thiết kế, phát triển sản phẩm Thực hiện các công việc do cấp trên phân công Chi tiết công việc trao đổi thêm qua phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với các framework Express JS, socket.io, electronjs Kinh nghiệm database: MySQL, Mongo; Có tư duy tốt, tinh thần ham học hỏi, năng động; Có khả năng làm việc nhóm; Có kiến thức tốt về quy trình phát triển phần mềm; Kỹ năng tư duy logic và thuật toán tốt, phân tích và giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản upto 20.000.000 + phụ cấp + thưởng. Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và mức độ cống hiến (2 lần/năm). Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN ... Chế độ nghỉ lễ tết, sinh nhật, đi du lịch hàng năm. Làm việc trong môi trường văn hóa, trí tuệ cao, chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn. Được tham gia các hoạt động ngoại khóa do công ty tổ chức. Được tham gia các câu lạc bộ: bóng đá, game ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ phần Dịch vụ và Phát triển Công nghệ Minh Hoàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.