Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên NodeJS Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng Node.js và các công nghệ liên quan. Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, từ thiết kế, phát triển, kiểm thử đến triển khai và bảo trì. Làm việc với các cơ sở dữ liệu (SQL, NoSQL) và tích hợp các dịch vụ bên ngoài (API). Phát triển giao diện người dùng với các công nghệ front-end như HTML, CSS, JavaScript, React, hoặc Angular. Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để cải thiện hiệu suất và chất lượng sản phẩm. Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo sự hoàn thiện của sản phẩm. Tối ưu hóa và quản lý hệ thống Message Queue để đảm bảo luồng dữ liệu liên tục và ổn định. Sử dụng và quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL, đảm bảo hiệu suất và bảo mật cao. Các công việc khác do trưởng nhóm và cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên Thành thạo Node.js và các thư viện, framework liên quan (Express, Koa, NestJS,...). Có kinh nghiệm làm việc với cả front-end và back-end (fullstack). Khả năng học hỏi nhanh và không ngại va chạm với các công nghệ mới. Kiến thức về cơ sở dữ liệu và cách tối ưu hóa truy vấn, đặc biệt là PostgreSQL. Kinh nghiệm làm việc với hệ thống kiểm soát phiên bản như Git. Kinh nghiệm với các hệ thống Message Queue như RabbitMQ, Kafka, hoặc Redis. Có kinh nghiệm làm việc với các dự án lớn và có kiến thức về bảo mật web là một lợi thế.

Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25.000.000 - 30.000.000vnđ

(-) Cơ hội phát triển bản thân:

Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn; Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển; Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng; Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng; Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.

(-) Chế độ phúc lợi:

Thưởng dự án, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ tết; Hỗ trợ ăn trưa tại công ty; Phụ cấp trang phục hàng năm; Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, thai sản, cưới hỏi, sinh nhật,... Định kỳ xét tăng lương 1 năm 1 lần; Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.