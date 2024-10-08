Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Lập trình viên NodeJS

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên NodeJS Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Tuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên NodeJS Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng Node.js và các công nghệ liên quan. Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, từ thiết kế, phát triển, kiểm thử đến triển khai và bảo trì. Làm việc với các cơ sở dữ liệu (SQL, NoSQL) và tích hợp các dịch vụ bên ngoài (API). Phát triển giao diện người dùng với các công nghệ front-end như HTML, CSS, JavaScript, React, hoặc Angular. Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để cải thiện hiệu suất và chất lượng sản phẩm. Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo sự hoàn thiện của sản phẩm. Tối ưu hóa và quản lý hệ thống Message Queue để đảm bảo luồng dữ liệu liên tục và ổn định. Sử dụng và quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL, đảm bảo hiệu suất và bảo mật cao. Các công việc khác do trưởng nhóm và cấp trên yêu cầu
Phát triển và duy trì các ứng dụng web sử dụng Node.js và các công nghệ liên quan.
Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, từ thiết kế, phát triển, kiểm thử đến triển khai và bảo trì.
Làm việc với các cơ sở dữ liệu (SQL, NoSQL) và tích hợp các dịch vụ bên ngoài (API).
Phát triển giao diện người dùng với các công nghệ front-end như HTML, CSS, JavaScript, React, hoặc Angular.
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để cải thiện hiệu suất và chất lượng sản phẩm.
Hợp tác chặt chẽ với các bộ phận khác để đảm bảo sự hoàn thiện của sản phẩm.
Tối ưu hóa và quản lý hệ thống Message Queue để đảm bảo luồng dữ liệu liên tục và ổn định.
Sử dụng và quản lý cơ sở dữ liệu PostgreSQL, đảm bảo hiệu suất và bảo mật cao.
Các công việc khác do trưởng nhóm và cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên Thành thạo Node.js và các thư viện, framework liên quan (Express, Koa, NestJS,...). Có kinh nghiệm làm việc với cả front-end và back-end (fullstack). Khả năng học hỏi nhanh và không ngại va chạm với các công nghệ mới. Kiến thức về cơ sở dữ liệu và cách tối ưu hóa truy vấn, đặc biệt là PostgreSQL. Kinh nghiệm làm việc với hệ thống kiểm soát phiên bản như Git. Kinh nghiệm với các hệ thống Message Queue như RabbitMQ, Kafka, hoặc Redis. Có kinh nghiệm làm việc với các dự án lớn và có kiến thức về bảo mật web là một lợi thế.
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trở lên
Thành thạo Node.js và các thư viện, framework liên quan (Express, Koa, NestJS,...).
Có kinh nghiệm làm việc với cả front-end và back-end (fullstack).
Khả năng học hỏi nhanh và không ngại va chạm với các công nghệ mới.
Kiến thức về cơ sở dữ liệu và cách tối ưu hóa truy vấn, đặc biệt là PostgreSQL. Kinh nghiệm làm việc với hệ thống kiểm soát phiên bản như Git.
Kinh nghiệm với các hệ thống Message Queue như RabbitMQ, Kafka, hoặc Redis.
Có kinh nghiệm làm việc với các dự án lớn và có kiến thức về bảo mật web là một lợi thế.

Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25.000.000 - 30.000.000vnđ
(-) Cơ hội phát triển bản thân:
Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn; Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển; Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng; Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng; Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.
Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn;
Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển;
Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng;
Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng;
Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.
(-) Chế độ phúc lợi:
Thưởng dự án, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ tết; Hỗ trợ ăn trưa tại công ty; Phụ cấp trang phục hàng năm; Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, thai sản, cưới hỏi, sinh nhật,... Định kỳ xét tăng lương 1 năm 1 lần; Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc;
Thưởng dự án, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng lễ tết;
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty;
Phụ cấp trang phục hàng năm;
Được công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước, thai sản, cưới hỏi, sinh nhật,...
Định kỳ xét tăng lương 1 năm 1 lần;
;
Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: L4-05 tầng 4 N02-TNL Plaza Goldseason, số 47 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-nodejs-thu-nhap-25-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job207784
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ICORP
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 24 Triệu
Công ty cổ phần ICORP
Hạn nộp: 05/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 24 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INNOTECH
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INNOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INNOTECH
Hạn nộp: 18/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM
Hạn nộp: 25/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LF Global Tech
Tuyển Lập trình viên NodeJS LF Global Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 45 Triệu
LF Global Tech
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG ANH MEDIA
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 23 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 18 - 23 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển Software Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 06/10/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Minh Hương PND
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Minh Hương PND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty TNHH Minh Hương PND
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Tuyển Kế toán tổng hợp Cty TNHH TMDV XNK The Vigo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Cty TNHH TMDV XNK The Vigo
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ICORP
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 24 Triệu
Công ty cổ phần ICORP
Hạn nộp: 05/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 24 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INNOTECH
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INNOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INNOTECH
Hạn nộp: 18/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM
Hạn nộp: 25/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LF Global Tech
Tuyển Lập trình viên NodeJS LF Global Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 45 Triệu
LF Global Tech
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên NodeJS SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu SAPP Academy
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INNOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INNOTECH
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 24 Triệu Công ty cổ phần ICORP
16 - 24 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần giải pháp MKT
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm