Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa Mac Plaza, Số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên NodeJS Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Tìm kiếm và nghiên cứu các công cụ AI mới

Kết nối các công cụ AI thông qua các tool all in one để ứng dụng vào công việc và chạy automation

Thiết kế giao diện, Xử lý kết nối API, plugin kết nối website

Thực hiện kiểm thử, gỡ lỗi và tối ưu hóa các giải pháp AI để đảm bảo tính ổn định, hiệu suất và bảo mật

Nghiên cứu tối ưu hoặc phát triển tiếp các ý tưởng mới để nâng cao hiệu suất và sự phù hợp của công cụ với đơn vị sử dụng

Làm video hướng dẫn sử dụng.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành công nghệ thông tin, phân mềm, khoa học máy tính

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với Node.js.

Đam mê tìm hiểu các công cụ AI, có khả năng tự nghiên cứu và áp dụng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.

Tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.

Sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới và nâng cao kiến thức cá nhân.

