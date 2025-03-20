Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên NodeJS Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
- Hà Nội: Tầng 4, Tòa Mac Plaza, Số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Lập trình viên NodeJS Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
Tìm kiếm và nghiên cứu các công cụ AI mới
Kết nối các công cụ AI thông qua các tool all in one để ứng dụng vào công việc và chạy automation
Thiết kế giao diện, Xử lý kết nối API, plugin kết nối website
Thực hiện kiểm thử, gỡ lỗi và tối ưu hóa các giải pháp AI để đảm bảo tính ổn định, hiệu suất và bảo mật
Nghiên cứu tối ưu hoặc phát triển tiếp các ý tưởng mới để nâng cao hiệu suất và sự phù hợp của công cụ với đơn vị sử dụng
Làm video hướng dẫn sử dụng.
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với Node.js.
Đam mê tìm hiểu các công cụ AI, có khả năng tự nghiên cứu và áp dụng.
Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.
Tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề tốt.
Khả năng làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.
Sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới và nâng cao kiến thức cá nhân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
