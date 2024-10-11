Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần SANAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 ngõ 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên NodeJS Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Với định hướng đa dạng hóa dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn, SanAn đang tìm kiếm 01 Backend Developer tham gia và làm việc trong các dự án product giáo dục và outsource của công ty với nhiệm vụ:

Tham gia phân tích nghiệp vụ, thiết kế, phát triển, bảo trì, tối ưu các ứng dụng web,mobile, server. Nghiên cứu công nghệ mới, đánh giá tính khả thi và áp dụng vào các dự án theo yêu cầu. Phối hợp với team, quản lý và khách hàng để thực hiện công việc với chất lượng cao

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJS. Nắm vững kiến thức cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nắm chắc kiến thức và sử dụng thành thạo Javascript/NodeJS, sẵn sàng học hỏi các ngôn ngữ/công nghệ mới Thành thạo với cơ sở dữ liệu PostgreSQL/MySQL/Oracle Có kinh nghiệm thiết kế API, thiết kế hệ thống và kiến trúc phần mềm. Có kiến thức về SOLID, Clean Code,Design Pattern là lợi thế.

Tại Công ty cổ phần SANAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng: UP TO 20M Môi trường làm việc công ty startup trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp, được tiếp cận và làm việc với các công nghệ mới, năng động và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Tham gia các buổi seminar chia sẻ về kỹ năng & kiến thức từ các thành viên trong công ty và các developer nhiều năm kinh nghiệm. Hưởng đầy đủ chế độ: BHYT, BHXH, BHTN...Trả lương OT theo luật định Được tham gia các hoạt động: Du lịch công ty, teambuilding, thể thao... Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ 12 ngày phép/năm, nghỉ sinh nhật 01 ngày, Recharge days 02 ngày/năm. Review lương thưởng 2 lần/năm (tăng lương theo thâm niên và thành tích) Thưởng Tết bao gồm: tháng lương thứ 13 + thưởng theo hiệu suất làm việc + thưởng theo doanh số (dựa theo tình hình kinh doanh của công ty theo từng năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SANAN

