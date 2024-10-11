Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần SANAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần SANAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công ty cổ phần SANAN
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Công ty cổ phần SANAN

Lập trình viên NodeJS

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên NodeJS Tại Công ty cổ phần SANAN

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 ngõ 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên NodeJS Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Với định hướng đa dạng hóa dịch vụ để phục vụ khách hàng tốt hơn, SanAn đang tìm kiếm 01 Backend Developer tham gia và làm việc trong các dự án product giáo dục và outsource của công ty với nhiệm vụ:
Tham gia phân tích nghiệp vụ, thiết kế, phát triển, bảo trì, tối ưu các ứng dụng web,mobile, server. Nghiên cứu công nghệ mới, đánh giá tính khả thi và áp dụng vào các dự án theo yêu cầu. Phối hợp với team, quản lý và khách hàng để thực hiện công việc với chất lượng cao
Tham gia phân tích nghiệp vụ, thiết kế, phát triển, bảo trì, tối ưu các ứng dụng web,mobile, server.
Nghiên cứu công nghệ mới, đánh giá tính khả thi và áp dụng vào các dự án theo yêu cầu.
Phối hợp với team, quản lý và khách hàng để thực hiện công việc với chất lượng cao

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJS. Nắm vững kiến thức cấu trúc dữ liệu và giải thuật Nắm chắc kiến thức và sử dụng thành thạo Javascript/NodeJS, sẵn sàng học hỏi các ngôn ngữ/công nghệ mới Thành thạo với cơ sở dữ liệu PostgreSQL/MySQL/Oracle Có kinh nghiệm thiết kế API, thiết kế hệ thống và kiến trúc phần mềm. Có kiến thức về SOLID, Clean Code,Design Pattern là lợi thế.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với NodeJS.
Nắm vững kiến thức cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Nắm chắc kiến thức và sử dụng thành thạo Javascript/NodeJS, sẵn sàng học hỏi các ngôn ngữ/công nghệ mới
Thành thạo với cơ sở dữ liệu PostgreSQL/MySQL/Oracle
Có kinh nghiệm thiết kế API, thiết kế hệ thống và kiến trúc phần mềm.
Có kiến thức về SOLID, Clean Code,Design Pattern là lợi thế.

Tại Công ty cổ phần SANAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hàng tháng: UP TO 20M Môi trường làm việc công ty startup trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp, được tiếp cận và làm việc với các công nghệ mới, năng động và lộ trình thăng tiến rõ ràng. Tham gia các buổi seminar chia sẻ về kỹ năng & kiến thức từ các thành viên trong công ty và các developer nhiều năm kinh nghiệm. Hưởng đầy đủ chế độ: BHYT, BHXH, BHTN...Trả lương OT theo luật định Được tham gia các hoạt động: Du lịch công ty, teambuilding, thể thao... Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ 12 ngày phép/năm, nghỉ sinh nhật 01 ngày, Recharge days 02 ngày/năm. Review lương thưởng 2 lần/năm (tăng lương theo thâm niên và thành tích) Thưởng Tết bao gồm: tháng lương thứ 13 + thưởng theo hiệu suất làm việc + thưởng theo doanh số (dựa theo tình hình kinh doanh của công ty theo từng năm)
Thu nhập hàng tháng: UP TO 20M
UP TO 20M
Môi trường làm việc công ty startup trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, chuyên nghiệp, được tiếp cận và làm việc với các công nghệ mới, năng động và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Tham gia các buổi seminar chia sẻ về kỹ năng & kiến thức từ các thành viên trong công ty và các developer nhiều năm kinh nghiệm.
Hưởng đầy đủ chế độ: BHYT, BHXH, BHTN...Trả lương OT theo luật định
Được tham gia các hoạt động: Du lịch công ty, teambuilding, thể thao...
Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ 12 ngày phép/năm, nghỉ sinh nhật 01 ngày, Recharge days 02 ngày/năm.
Review lương thưởng 2 lần/năm (tăng lương theo thâm niên và thành tích)
Thưởng Tết bao gồm: tháng lương thứ 13 + thưởng theo hiệu suất làm việc + thưởng theo doanh số (dựa theo tình hình kinh doanh của công ty theo từng năm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần SANAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần SANAN

Công ty cổ phần SANAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Toà nhà CIC Tower, Số 1 Nguyễn Thị Duệ Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-nodejs-thu-nhap-toi-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job210557
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ICORP
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 24 Triệu
Công ty cổ phần ICORP
Hạn nộp: 05/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 24 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INNOTECH
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INNOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INNOTECH
Hạn nộp: 18/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM
Hạn nộp: 25/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LF Global Tech
Tuyển Lập trình viên NodeJS LF Global Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 45 Triệu
LF Global Tech
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 39 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ICORP
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 24 Triệu
Công ty cổ phần ICORP
Hạn nộp: 05/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 24 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INNOTECH
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INNOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INNOTECH
Hạn nộp: 18/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BELLEZA VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM
Hạn nộp: 25/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LF Global Tech
Tuyển Lập trình viên NodeJS LF Global Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 45 Triệu
LF Global Tech
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên NodeJS Công Ty Cổ Phần IGB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần IGB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần SANAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty cổ phần SANAN
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Digital Innovation
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS SAPP Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu SAPP Academy
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOBIWORK VIỆT NAM
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phát triển Nguồn mở và Dịch Vụ FDS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VINOVA HCM
20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INNOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ INNOTECH
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 24 Triệu Công ty cổ phần ICORP
16 - 24 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HTN SOFTWARE
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần giải pháp MKT
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm