Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Stellar Garden số 35 Lê Văn Thiêm, Nhân Chín Hà Nộ, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

• Phát triển ứng dụng desktop đa nền tảng sử dụng Node.js và SQLite.

• Thiết kế kiến trúc phần mềm hiệu năng cao, tối ưu bộ nhớ và CPU cho các tác vụ nặng.

• Thực thi giải pháp caching, xử lý đồng thời và bảo trì hệ thống lâu dài.

• Quản lý luồng xử lý, ngăn chặn memory leak, nâng cao độ ổn định ứng dụng.

• Phối hợp với team để triển khai giao diện người dùng và backend tích hợp.

• Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với Electron.js.

- Thời gian làm việc:

+ Từ Thứ hai đến Thứ Sáu: Từ 8h00’ đến 17h30’

+ Thứ Bảy : Từ 8h00’ đến 12h00’

+ Trưa nghỉ từ 12h00' đến 13h30'

Yêu Cầu Công Việc

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm với Node.js trong môi trường sản phẩm thực tế.

• Hiểu rõ mô hình bất đồng bộ: Callback, Promise, Async/Await.

• Có kinh nghiệm với SQLite, hiểu ORM và ưu tiên biết TypeORM.

• Có hiểu biết về caching (in-memory hoặc disk), tối ưu CPU usage.

• Biết phát hiện và xử lý memory leak, hiểu lifecycle trong Node.js.

• Có tư duy về thiết kế ứng dụng high performance: phân luồng, chia module, reuse tài nguyên.

• Biết sử dụng Git, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh tốt.

Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương:10.000.000 – 20.000.000

- Lộ trình thăng tiến lên Sublead, Leader

- Review lương 2 lần /năm, thưởng nóng hàng tuần, hàng tháng, hàng năm khi đạt thành tích xuất sắc cá nhân hay đội nhóm.

- Thưởng tháng lương thứ 13, bảo hiểm, chế độ du lịch hàng năm theo chương trình của công ty.

- Được khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện đa khoa Quốc tế. Được hỗ trợ 50 -100% chi phí sau bảo hiểm nếu không may phải nằm viện

- Được thể hiện đam mê, thoải mái diễn, thể hiện bản thân vì đất rất rộng, cơ hội thăng tiến và thu nhập không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp MKT

