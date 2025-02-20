Tuyển Lập trình viên NodeJS Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa FPT tower, số 10 PHạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên NodeJS Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập trình và phát triển các ứng dụng web/ service.

Thực hiện mô tả, phân tích các yêu cầu phần mềm.

Kết hợp với các bộ phận khác (kiểm thử, hệ thống,...) để hoàn thành, triển khai dự án.

Báo cáo và thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học, chuyên ngành CNTT, Điện tử, Viễn thông,...

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có hiểu biết về lập trình hướng đối tượng.

Hiểu biết về HTML / CSS / Javascript.

Thành thạo MỘT TRONG CÁC công nghệ sau: NodeJS/ Java/ ReactJS/ Python...

Hiểu biết về MVC Framework.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Cẩn thận, kiên nhẫn và ham học hỏi.

Một trong các tiêu chí ưu tiên (không bắt buộc):

Hiểu biết về phân tích, thiết kế hệ thống.

Hiểu biết về Cloud, BigData, NoSQL, các framework và pattern phục vụ công việc.

Hiểu biết về Hệ điều hành, Server (Windows/Linux).

Hiểu biết về Network, IDC, Telecom,...

Đã từng phát triển Mobile Native App (Android / iOS).

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ Hành chính.

Gói thu nhập tương đương từ 14 - 17 tháng lương quy đổi (Thưởng lương tháng 13, lương kinh doanh, tiền mừng tuổi...).

Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: Chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt (FPT Care – Khám chữa bệnh miễn phí tại tất cả các bệnh viện); Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Văn hóa Doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều các hoạt động hấp dẫn: tân binh, 72 giờ trải nghiệm, teambuilding, thi trạng, hội làng, hội diễn Sao Chổi, sinh nhật FPT, ngày 08/03, ngày 11/11,...

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Telecom.

Hỗ trợ chi phí cho các chứng chỉ quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company

