Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Công ty TNHH AT Á Châu làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH AT Á Châu
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
Công ty TNHH AT Á Châu

Nhân viên hiện trường Logistics

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hiện trường Logistics Tại Công ty TNHH AT Á Châu

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tầng 4, Tòa nhà Hải Minh, Km105 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 2, Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên hiện trường Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giao nhận lệnh vận tải.
- Giao nhận hàng hóa tại kho,bãi Cảng.
- Làm thủ tục hải quan để thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu.
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của trưởng bộ phận.
- Trao đổi thêm ở buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu :giới tính nam, tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên, độ tuổi từ 20-30 tuổi.
Nhanh nhẹn, thật thà, trung thực

Tại Công ty TNHH AT Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h – 17h30 từ thứ 2 – thứ 6, và sáng thứ 7. Nghỉ trưa 1h30’, nghỉ lễ theo qui định của nhà nước
- Thu nhập cao: Lương + Thưởng xứng đáng theo năng lực, thành tích đạt được và nhiều cơ hội thăng tiến
- Các khoản thưởng tháng 13, thưởng vào các dịp lễ, tết...
- Các quyền lợi: tặng quà sinh nhật, thưởng 20/10, 8/3 và tặng quà cho con vào dịp 1/6, trung thu...
- Đươc hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH,BHYT, BHTN)
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viên uy tín.
- Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày. Trợ cấp thêm lương cho nhân sự nữ trong thời gian nghỉ sinh
- Du lịch (trong nước / ngoài nước) hàng năm, Ngày hội gia đình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AT Á Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH AT Á Châu

Công ty TNHH AT Á Châu

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 165 Thái Hà, Đống Đa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

