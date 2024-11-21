Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Công ty TNHH AT Á Châu làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hiện trường Logistics Tại Công ty TNHH AT Á Châu
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Tầng 4, Tòa nhà Hải Minh, Km105 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 2, Hải An
Mô Tả Công Việc Nhân viên hiện trường Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận
- Giao nhận lệnh vận tải.
- Giao nhận hàng hóa tại kho,bãi Cảng.
- Làm thủ tục hải quan để thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu.
- Thực hiện các công việc theo sự phân công của trưởng bộ phận.
- Trao đổi thêm ở buổi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu :giới tính nam, tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên, độ tuổi từ 20-30 tuổi.
Nhanh nhẹn, thật thà, trung thực
Nhanh nhẹn, thật thà, trung thực
Tại Công ty TNHH AT Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian làm việc: 8h – 17h30 từ thứ 2 – thứ 6, và sáng thứ 7. Nghỉ trưa 1h30’, nghỉ lễ theo qui định của nhà nước
- Thu nhập cao: Lương + Thưởng xứng đáng theo năng lực, thành tích đạt được và nhiều cơ hội thăng tiến
- Các khoản thưởng tháng 13, thưởng vào các dịp lễ, tết...
- Các quyền lợi: tặng quà sinh nhật, thưởng 20/10, 8/3 và tặng quà cho con vào dịp 1/6, trung thu...
- Đươc hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH,BHYT, BHTN)
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viên uy tín.
- Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày. Trợ cấp thêm lương cho nhân sự nữ trong thời gian nghỉ sinh
- Du lịch (trong nước / ngoài nước) hàng năm, Ngày hội gia đình
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AT Á Châu
