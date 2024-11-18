Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: 28 Hoà Lạc, P. Trần Phú, TP Móng Cái

Mô Tả Công Việc Nhân viên hiện trường Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận thông tin lô hàng xuất nhập khẩu từ nhân viên chứng từ. Thực hiện các thủ tục hải quan để thông quan hàng hóa tại hiện trường.

Thực hiện giao nhận hàng hóa, chứng từ. Thông báo tiến độ giao nhận hàng cho nhân viên chứng từ và các bên có liên quan.

Bàn giao chứng từ cho NV giao nhận chứng từ lưu trữ.

Các công việc khác theo phân công từ cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành: Logistics, XNK, Ngoại thương, Kinh doanh quốc tế..hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm: chứng từ XNK hoặc hiện trường tại các Công ty Forwarder.

Nhanh nhẹn, có khả năng làm việc độc lập

Ưu tiên ứng viên người địa phương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Full bảo hiểm theo quy định, gói BH tai nạn 24/7

Thưởng tháng 13, KPI,++ tùy vào tình hình kinh doanh công ty

Company trip, YEP, CSR, Team building,....

Các khóa học kỹ năng mềm miễn phí, các khóa đào tạo nội bộ, cơ hội rotation giữa các BU tùy vào năng lực bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin