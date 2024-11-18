Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hiện trường Logistics Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: 28 Hoà Lạc, P. Trần Phú, TP Móng Cái
Mô Tả Công Việc Nhân viên hiện trường Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận thông tin lô hàng xuất nhập khẩu từ nhân viên chứng từ. Thực hiện các thủ tục hải quan để thông quan hàng hóa tại hiện trường.
Thực hiện giao nhận hàng hóa, chứng từ. Thông báo tiến độ giao nhận hàng cho nhân viên chứng từ và các bên có liên quan.
Bàn giao chứng từ cho NV giao nhận chứng từ lưu trữ.
Các công việc khác theo phân công từ cấp quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành: Logistics, XNK, Ngoại thương, Kinh doanh quốc tế..hoặc các ngành liên quan.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Full bảo hiểm theo quy định, gói BH tai nạn 24/7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - SOTRANS Pro Company
