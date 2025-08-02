Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Công Ty Cổ Phần Logistics TD làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hiện trường Logistics Tại Công Ty Cổ Phần Logistics TD
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Tòa nhà Hải Minh, Km105 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 2, Hải An, HP, Hải An, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Nhân viên hiện trường Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận
Chọn vỏ hàng xuất, làm thủ tục thông quan
Đổi lệnh hãng tàu, làm các thủ tục dưới cảng
Thanh toán tập hợp hoá đơn và các chứng từ XNK có liên quan
Phối hợp với các bộ phận khác về lệnh, phơi phiếu, các bên vendor vận tải khác liên quan đến hàng hoá của công ty
Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Nam giới
Chỉ cần tốt nghiệp cấp 3, gõ được văn bản, word, excel , Ưu tiên có các bằng cấp cao hơn: các chuyên ngành Thuế - Hải quan, Xuất nhập khẩu, Logistics,...
Có có kiến thức chuyên ngành về XNK, Logistics, hải quan, có kinh nghiệm dưới 1 năm là một lợi thế
Làm việc chăm chỉ, cẩn thận, không ngại khó, không ngại khổ.
Tính cách hòa nhã, điềm đạm.
Tại Công Ty Cổ Phần Logistics TD Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8:00 - 17:30 từ Thứ 2 - Thứ 6 . Thứ 7 làm buổi sáng . 8:00-12:00
Mức lương: Thỏa thuận
Tham gia BHXH đầy đủ khi chính thức
Trợ cấp điện thoại, trợ cấp công việc chuyên ngành logistics
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Logistics TD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
