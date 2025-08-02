Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Công Ty Cổ Phần Logistics TD làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tòa nhà Hải Minh, Km105 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 2, Hải An, HP, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên hiện trường Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận

Chọn vỏ hàng xuất, làm thủ tục thông quan

Đổi lệnh hãng tàu, làm các thủ tục dưới cảng

Thanh toán tập hợp hoá đơn và các chứng từ XNK có liên quan

Phối hợp với các bộ phận khác về lệnh, phơi phiếu, các bên vendor vận tải khác liên quan đến hàng hoá của công ty

Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam giới

Chỉ cần tốt nghiệp cấp 3, gõ được văn bản, word, excel , Ưu tiên có các bằng cấp cao hơn: các chuyên ngành Thuế - Hải quan, Xuất nhập khẩu, Logistics,...

Có có kiến thức chuyên ngành về XNK, Logistics, hải quan, có kinh nghiệm dưới 1 năm là một lợi thế

Làm việc chăm chỉ, cẩn thận, không ngại khó, không ngại khổ.

Tính cách hòa nhã, điềm đạm.

Tại Công Ty Cổ Phần Logistics TD Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:30 từ Thứ 2 - Thứ 6 . Thứ 7 làm buổi sáng . 8:00-12:00

Mức lương: Thỏa thuận

Tham gia BHXH đầy đủ khi chính thức

Trợ cấp điện thoại, trợ cấp công việc chuyên ngành logistics

Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Logistics TD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin