Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Công Ty Cổ Phần Logistics TD làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Logistics TD
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Công Ty Cổ Phần Logistics TD

Nhân viên hiện trường Logistics

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hiện trường Logistics Tại Công Ty Cổ Phần Logistics TD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Tòa nhà Hải Minh, Km105 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 2, Hải An, HP, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên hiện trường Logistics Với Mức Lương Thỏa thuận

Chọn vỏ hàng xuất, làm thủ tục thông quan
Đổi lệnh hãng tàu, làm các thủ tục dưới cảng
Thanh toán tập hợp hoá đơn và các chứng từ XNK có liên quan
Phối hợp với các bộ phận khác về lệnh, phơi phiếu, các bên vendor vận tải khác liên quan đến hàng hoá của công ty
Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam giới
Chỉ cần tốt nghiệp cấp 3, gõ được văn bản, word, excel , Ưu tiên có các bằng cấp cao hơn: các chuyên ngành Thuế - Hải quan, Xuất nhập khẩu, Logistics,...
Có có kiến thức chuyên ngành về XNK, Logistics, hải quan, có kinh nghiệm dưới 1 năm là một lợi thế
Làm việc chăm chỉ, cẩn thận, không ngại khó, không ngại khổ.
Tính cách hòa nhã, điềm đạm.

Tại Công Ty Cổ Phần Logistics TD Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8:00 - 17:30 từ Thứ 2 - Thứ 6 . Thứ 7 làm buổi sáng . 8:00-12:00
Mức lương: Thỏa thuận
Tham gia BHXH đầy đủ khi chính thức
Trợ cấp điện thoại, trợ cấp công việc chuyên ngành logistics
Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Logistics TD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Logistics TD

Công Ty Cổ Phần Logistics TD

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Hải Minh, Km105, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đông Hải 2, Hải An, TP Hải Phòng

